U&D over, Jara e Nicola sono diventati genitori: è nato Tommaso

Jara Gaspari e Nicola Balestra, ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono over“, sono tornati alla ribalta della cronaca per la lieta notizia che li riguarda, cioè la nascita del loro primo figlio. L’amore tra i due è scioccato proprio negli studi Elios di Canale 5, dove la coppia ha capito sin da subito che il sentimento che li univa doveva essere vissuto lontano dalle telecamere.

Proprio nelle ultime puntate del Trono Over, i due sono stati invitati da Maria in studio, dove oltre ad annunciare l’imminente nascita del loro bambino, hanno raccontato ai telespettatori e fan del programma gli ultimi aggiornamenti sul loro rapporto, che neanche a dirlo va a gonfie vele, anche se ogni tanto i litigi non mancano.

Jara e Nicola genitori: è nato Tommaso

La notizia della nascita del piccolo Tommaso è arrivata tramite i profili social di “Uomini e Donne”, dove si legge: “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di stamattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola!“. Nel corso dell’ospitata nella prima registrazione del programma, Jara ha emozionato tutti raccontando del bellissimo rapporto che ha con il padre, oggi nel parterre maschile del programma.

Il padre di Jara ha tirato su da solo i figli, ed ecco spiegato il grande rapporto che unisce i due, tale da suscitare interesse in Maria De Filippi che si è complimentata con il genitore per il suo amore e per il bel legame creato con Jara. Mentre per Nicola è il primo figlio, Jara ha già vissuto questa esperienza in precedenza. Inutile dire che sono giunti alla coppia anche gli auguri di tanti fan del programma, che in poco tempo hanno invaso di like e commenti il messaggio della pagina social di “Uomini e Donne” e non solo.