"U&D" Over: intervista doppia a Luisa Monti e Salvio Calabretta

Luisa Monti e Salvio Calabretta, hanno preso parte al trono over di “Uomini e Donne” la scorsa stagione. Luisa ha fatto parte del parterre femminile per tutta l’annata, mentre Salvio è arrivato verso la fine, ma nonostante ciò i due subito si sono piaciuti, frequentati e dati l’esclusiva. Nei pochi mesi in cui hanno fatto coppia fissa in trasmissione si è poco parlato di loro, eppure il colpo di scena finale era dietro l’angolo.

Nonostante Luisa avesse dimostrato un carattere forte e prorompente -quando la dama era al centro dello studio, la lite era assicurata- con Salvio è riuscita a sciogliersi e ad essere più dolce, ma soprattutto dopo le reticenze di lui nell’abbandonare insieme la trasmissione, aveva avuto il coraggio di andare via da sola, ma Salvio l’ha inseguita e insieme sono andata via.

Oggi a distanza di qualche mese sono tornati in trasmissione più forti e innamorati che mai, per raccontare come procedono le cose tra loro. Hanno anche rilasciato un’intervista doppia, interessante, al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, al quale hanno raccontato come procedono le cose tra loro e se i timori e le reticenze iniziali sono stati superati.

È stata Luisa la prima a rispondere alle domande, dichiarando: “Per come ci eravamo lasciati in trasmissione ero dubbiosa, (…) ecco perchè ho chiesto a Salvio di viverci fuori. Oggi quei dubbi sono svaniti, lo sento molto vicino e ora posso dire di essere innamorata di lui (…) adesso viviamo insieme“.

Alle parole di Luisa hanno fatto eco quelle di Salvio, il quale ha asserito: “All’inizio avevo effettivamente un pò il freno a mano tirato. Ora però so bene quello che voglio. Per me vuol dire molto avere accanto una donna come Luisa ed è merito suo se le mie paure sono svanite. (…) La nostra convivenza procede a gonfie vele. Lei è fantastica“.

Insomma Luisa e Salvio hanno finalmente superato i dissapori iniziali e adesso sono una coppia vera in tutto e per tutto. E’ sempre bello ascoltare storie di questo tipo, storie nate in un programma televisivo dove il confine tra realtà e finzione spesso è labile e soprattutto a “Uomini e Donne”, dove il più delle volte approdano personaggi che sono alla ricerca di notorietà e non di una vera storia d’amore.