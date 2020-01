U&D over, interviene l’amico di Juan Luis: "La scommessa era con se stesso, Gemma ha frainteso"

Durante l’ultima puntata del trono over di “Uomini e Donne“, abbiamo assistito alla dipartita del cavaliere Juan Luis Ciano. Oltre a Gemma dargli il ben servito è stata anche Maria De Filippi, la quale lo ha invitato a lasciare la trasmissione, dopo che nessuna dama del parterre femminile si è detta interessata a lui.

Ciano è approdato in trasmissione con l’intento di corteggiare Gemma, ma le cose tra i due non sono andate per il verso giusto, tanto che la Galgani lo ha smascherato in puntata dichiarando che fosse in trasmissione solo per visibilità. Il percorso di Juan Luis è durato poco più di un mese, ma è stato un percorso intenso, che ha portato l’uomo ad essere al centro dell’attenzione e ad ottenere molta visibilità.

Dopo poco tempo che Ciano arrivò nel programma, un suo amico attraverso i social dichiarò che l’uomo era lì solo per una scommessa. Durante il duro confronto, Gemma ha tirato fuori questa storia, ma l’amico è intervenuto precisando il significato delle sue parole. Raggiunto dal portale “Fanpage“, Antonio Amitrano, amico di Juan Luis ha rilasciato un’intervista.

Ha dichiarato che Ciano era in trasmissione per una scommessa si, ma con se stesso. Era appena uscito da una storia di tre anni e voleva mettersi in discussione, ha aggiunto di essere stato frainteso perchè il suo amico non è approdato a “Uomini e Donne” con l’intento di cercare popolarità. L’intervista di Amitrano prosegue toccando tasti interessanti, primo tra tutti quello della famosa locandina dell’evento a cui Juan Luis avrebbe partecipato e sulla quale era affissa la foto di Gemma.

La questione è stata oggetto di discussione in puntata e anche in questo caso Amitrano ha chiarito la questione, dato che essendo un organizzatore di eventi ha orchestrato lui il tutto. Ha raccontato di aver invitato solo Juan Luis alla serata senza Gemma, ma che qualche pr, in buona fede, come dichiara lo stesso Amitrano, ha aggiunto la foto della Galgani alla locandina. Juan Luis lo ha subito contattato e lui ha fatto rimuovere il tutto, ma ormai il danno era fatto perchè la foto era già in rete.

Ha poi parlato del rapporto tra Gemma e Juan Luis, dichiarando: “Si è legato a Gemma come persona, non a livello sentimentale. Doveva dirlo subito invece di tergiversare“. Amitrano non ha perso inoltre occasione per attaccare la Galgani, asserendo: “Il carattere di lei lo ha allontanato. Le ha rubato i sogni? Lei si innamora di tutti quelli che arrivano, ha la lacrima facile“.

Ha poi lanciato una stoccata alla trasmissione, dichiarando che i rapporti che nascono lì sono pura fiction e che bisogna allungare il brodo, e che il solo scopo di trasmissioni come “Uomini e Donne”, sia quello di far si che gli spettatori abbiano interesse a guardarle. Insomma l’amico di Juan Luis non ha proprio risparmiato nessuno e al contempo ha difeso il suo amico.