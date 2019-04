U&D Over, il web insorge contro Gemma Galgani e appoggia Tina Cipollari

Gemma Galgani, la protagonista assoluta del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne, continua imperterrita a presenziare in trasmissione nonostante le delusioni amorose e le conoscenze fallite. Dopo aver pianto quasi un anno per il suo adorato Giorgio Manetti con la speranza di poter, un giorno, ritornare con lui ha deciso di concludere la conoscenza anche con Rocco Fredella.

Quest’ultimo è rimasto deluso e amareggiato dal comportamento della dama torinese soprattutto dopo che quest’ultima ha deciso di non uscire con lui dalla trasmissione declinando l’invito durante una puntata speciale del Castello. Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno visto di buon occhio questo comportamento da parte di Gemma e la Vamp viterbese l’ha addirittura attaccata accusandola apertamente di essere interessata solamente alle telecamere.

“Oggi faccio una strage. Come si può sentire che tutte le puntate sta qui a dire “Non mi fanno parlare, perché lei mi scredita, con la pubblicità che mi fa” ma la pubblicità te la sei fatta da sola.” aveva infatti chiosato serafica e furiosa Tina nei confronti di Gemma durante la puntata del trono Over in onda martedì 26 marzo 2019.

Nonostante i suoi modi bruschi e, a volte volgari, questa volta però sembra che l’opinionista abbia trovato appoggio da parte dei tanti telespettatori affezionati al programma e utenti del web che iniziano ad essere stanchi dei continui teatrini da parte della dama torinese. “Tina sbaglierà i modi ma, ha detto la verità alla signora Gemma che sta in quello studio per le telecamere. Ha stancato con i suoi teatrini e i soliti discorsi oppure la signora gemma spera che ritorni qualcuno dei suoi vecchi pretendenti” scrive infatti una fan.

“Questa è una delle poche volte che sto con Tina. Non se ne può più di Gemma. L’avete fatta diventare un personaggio che invecchiando sa solo rivangare il passato e sempre sugli stessi argomenti.” conclude altresì un’altra utente affezionata al programma che dimostra quanto Gemma stia perdendo punti nei confronti del pubblico del trono Over di Uomini e Donne.