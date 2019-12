U&D over, Ida svela cosa è accaduto dopo la proposta di Riccardo: "Gemma sarà la mia testimone di nozze"

Dopo tanta burrasca, finalmente su Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra essere calato il sereno. La coppia divenuta ormai protagonista indiscussa del trono over di “Uomini e Donne“, sembra aver finalmente trovato quel punto di incontro che è sempre mancato e che li ha portati ad un tira e molla interminabile negli ultimi anni.

Proprio quando tutto sembrava ormai definitivamente naufragato, ecco che Riccardo si è reso protagonista di un colpo di scena e con tanto di anello, ha chiesto ad Ida di sposarlo. La bella bresciana incredula non gli ha risposto, e si è lasciata andare in un lungo pianto. La coppia ha rilasciato un’intervista doppia al settimanale “Uomini e Donne Magazine” e finalmente Ida ha rivelato cosa è accaduto dopo la registrazione della puntata fatidica.

La Platano si è detta incredula dopo aver appreso la notizia, scioccata e sconvolta, completamente senza parole. Ha raccontato che una volta rimasta sola è stata zitta per ore e poi ha aggiunto: “Ho bevuto una camomilla e un bicchiere di vino. A mente fredda, e una volta rimasta sola, ho realizzato il tutto“.

Insomma Ida ha confessato di essere rimasta sconvolta dalla cosa, e la tazza di camomilla e il bicchiere di vino ingeriti, ne sono la prova. Solo una settimana fa la Platano ha risposto alla proposta del suo Riccardo e gli ha detto che insieme costruiranno delle basi solide per poi sposarsi e ha poi aggiunto di non volerlo perdere. L’uomo dopo aver udito le sue parole l’ha stretta forte a sè e i due si sono lasciati andare ad un bacio interminabile.

Durante l’intervista rilasciata al settimanale, la Platano ha aggiunto inoltre che se e quando sposerà Riccardo, la sua testimone di nozze sarà l’inseparabile amica Gemma Galgani. Ida e Gemma si sono conosciute nel talk show dei sentimenti e tra loro è nata una profonda amicizia, Gemma è stata vicina ad Ida durante tutto il suo percorso travagliato con Riccardo, difatti la dama ha dichiarato: “Se ci sarà il grande passo, Gemma sarà la mia testimone di nozze. Ha vissuto con me ogni attimo di questa storia nel bene e nel male e la voglio al mio fianco quando e se sposerò Riccardo“.

Insomma sia Ida che Riccardo sembrano finalmente avere le idee chiare sul loro futuro insieme e da adesso partiranno con il costruire quelle basi solide che sono sempre mancate. Così come nell’ultimo mese è mancata l’intimità tra i due, fattore questo che Ida in trasmissione ha sempre lamentato, ma adesso Riccardo, per sua stessa ammissione, si è detto pronto anche per quello, difatti Ida scherzosa ha chiosato: “Speriamo che non si addormenti, perchè altrimenti scappo dall’albergo e tra una settimana mi rivedrete nel parterre femminile“. Finalmente tra i due è tornato il sereno.