U&D Over, Ida Platano svela l’identità dell’uomo della sua vita

Ida Platano, la dama protagonista del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono over“, è tornata a far parlare di sé per alcune inaspettate dichiarazioni fatte nelle ultime ore durante una Instagram Story, dove ha parlato dell’uomo della sua vita, che nulla ha a che fare con l’ex compagno Riccardo Guarnieri.

Dopo la fine della sua relazione con il cavaliere pugliese, la dama bresciana non sembra aver trovato interesse in alcuno dei cavalieri presenti nel parterre maschile del Trono Over. A scaldare il suo cuore, però, è una persona esterna al programma, che Ida tiene debitamente distante dalle telecamere e dallo showbiz.

Chi è l’uomo della vita di Ida

Le recenti dichiarazioni di Ida Platano fatte durante una Instagram Story possono aver deluso i tanti che la vorrebbero felicemente innamorata di un nuovo cavaliere, ma è anche vero che le sue parole non hanno sorpreso più di tanto i fans che la seguono da tempo e conoscono bene il suo passato e la sua vita.

Senza tanti giri di parole e orgogliosa nel dirlo, la Platano ha dichiarato: “Volevo dire questo: l’uomo della mia vita è mio figlio, mio figlio Samuele!“. Mostrando la sua colazione al bar con cappuccino e caffé, la bresciana ha voluto giocare con i suoi fans, facendo vedere in parte un uomo al suo fianco, solleticando così la curiosità di tutti.

Ida è una mamma molto presente ed affettuosa, infatti nelle ultime Instagram Stories la dama ha condiviso con i suoi followers il momento della buonanotte e il trasporto del figlio nella sua stanza da letto, momenti di pura tenerezza, che però sono stati anche preservati dai filtri di sicurezza, che la Platano ha utilizzato per nascondere ed offuscare il viso del figlio Samuele.

Immagini, le sue, che sono state riprese durante una recente vacanza in Madagascar, dove la Platano è andata in compagnia del figlio. Al suo ritorno la dama ha ritorvato omaggi floreali da parte dei suoi fans, che ha ringraziato sui social. Ida, infatti, è molto amata dal pubblico televisivo, anche se sono in tanti ad incalzare la dama a gettarsi definitivamente alle spalle la storia con Riccardo e voltare pagina.