U&D Over, Ida Platano si sfoga contro Riccardo Guarnieri: "Il errore è stato quello di mettere da parte mio figlio"

Nonostante la stagione del trono Over di Uomini e Donne sia definitivamente finita martedì 28 maggio, Ida Platano ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine per parlare di Riccardo Guarnieri dopo che quest’ultimo ha deciso di farla ritornare nel parterre del dating show di Maria De Filippi.

La dama bresciana ha inizialmente rivelato di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento del cavaliere tarantino nei suoi confronti e, se fino a pochissimo tempo fa, Ida non si rassegnava alla fine della sua storia con Riccardo per qualche mese si è sentita ancora la sua fidanzata nonostante lui le avesse detto in faccia che tra loro era finita.

“La sofferenza che ho provato per la conclusione della nostra storia è stata tanta, è stato tanto difficile riprendermi. Il mio grande errore di questi mesi è stato quello di mettere da parte mio figlio. Ho sbagliato. Non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e, infatti, mi sono fatta aiutare psicologicamente” ha rivelato la dama bresciana. Ida ha altresì raccontato di essere ritornata in trasmissione a gennaio e di essersi riseduta tra le dame, ma è andata via quasi subito in quanto per lei non era affatto bello vedere Riccardo che usciva con altre donne.

Riccardo Guarnieri era la persona che la dama voleva al suo fianco, con la quale sognava di avere un futuro e rimanendo in studio ogni giorno Ida capiva che invece lo stava perdendo del tutto. Questa cosa la faceva stare malissimo e prima di confrontarsi con lui lo ha anche chiamato la sera stessa in cui ha letto l’intervista del cavaliere sul magazine. “Quando ho letto le parole ‘donne fantastiche al di là di tutto’ non ci ho visto più: io e lui ci eravamo appena visti in studio! Lui mi aveva appena richiamata per dirmi che sono una donna ‘diversa dalle altre’, ma poi ha rilasciato una dichiarazione quasi d’amore alle dame che ha frequentato!” ha chiosato Ida.

Inutile dire che, per la Platano, quelle affermazioni sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso e per lei sarebbe stato molto difficile ricominciare. Riccardo infatti non doveva dire quelle cose e non doveva parlare di chi ha frequentato, considerando anche il fatto che solo una settimana prima di chiamarla era uscito con un’altra donna. Ida è ancora molto arrabbiata per quello che Guarnieri detto e, nonostante abbia sottolineato che per nessuna ha provato quello che prova per lei, alla fine dell’intervista ha anche dichiarato che non l’avrebbe cercata fuori dagli studi se non avesse accettato di ‘ricominciare’ all’interno del programma.