U&D Over, Ida Platano si racconta e svela: "Ecco qual è stato il bacio più brutto"

Ida Platano ha deciso di lasciare il trono Over di Uomini e Donne ma non è detto che non possa ritornare in un prossimo futuro e magari per corteggiare nuovamente Riccardo Guarnieri. Nel frattempo, il magazine della trasmissione, ha voluto fare una lunga chiacchierata con lei per conoscerla più a fondo.

Ida, senza tanti peli sulla lingua, ha voluto raccontare la sua esperienza con il bacio tralasciando in tutto e per tutto la sua conoscenza con Riccardo Guarnieri che, ancora in trasmissione, sembra essere molto preso da Roberta Di Padua. La dama bresciana ha portato all’attenzione dei lettori di Uomini e Donne Magazine un episodio comico accaduto quando era solamente una ragazzina.

“Il mio primo bacio è stato terribile, però adesso sorrido. Indimenticabile… come si dice, la prima volta non te la dimentichi” ha infatti spiegato Ida. L’ex dama ha anche voluto proseguire il discorso rivelando che tutto è successo quando lei aveva appena 16 anni e mezzo e lui 19 ma l’agitazione del primo appuntamento era talmente tanta che ancora oggi è ancora viva nella sua mente.

“Dopo un po’ ci fermiamo in questa stradina, in cui c’era un’edicola dove io compravo il mio Cioè, e lui mi prende vicino a sé. Mi si è avvicinato così tanto che mi si sono chiusi gli occhi e dentro di me dicevo: Mio Dio, come faccio adesso?” ha confessato Ida sorridendo al pensiero. Quello per la dama era il primo bacio e, da quanto fa sapere la Platano, il ragazzo si è accorto di questa sua inesperienza.

“So che è stato terribile perché dopo lui mi ha detto: Ma tu non avevi mai baciato?” ha infatti spiegato l’ex dama del trono Over nonchè protagonista di Temptation Island. Oggi la dama è single e forse il suo pensiero è ancora per Riccardo considerando il fatto che la loro storia si è conclusa tragicamente da pochissimi mesi.