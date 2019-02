U&D Over, Ida Platano si dispera per Riccardo e il web insorge contro di lei

Ida Platano è stata letteralmente attaccata sui social per il suo atteggiamento nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri. La dama bresciana ha deciso infatti di ritornare nel parterre del trono Over di Uomini e Donne per ricominciare ad amare e invece sembra struggersi totalmente per il cavaliere tarantino che invece sembra aver lettaralmente voltato pagina.

Ida si è dimostrata ancora molto innamorata di Riccardo e quello che è successo nell’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne ha mandato su tutte le furie i telespettatori affezionati al programma ma anche moltissimi utenti che si sono immediatamente riversati sui social per commentare negativamente le lacrime di Ida.

Sembra dunque che la scenata di gelosia della Platano non sia per nulla piaciuta e addirittura in molti hanno visto il comportamento della dama bresciana alquanto eccessivo. Dal momento che la stessa aveva appunto annunciato di essere ritornata a Uomini e Donne per trovare il “guerriero” giusto, le sue motivazioni non sono quindi sembrate per nulla vere.

“Ma Ida è tornata a Uomini e Donne per piangere ancora perRiccardo e sperare che si impietosisca o per trovare davvero un uomo?” scrive infatti un’utente molto infastidita e ancora “Io non so come una donna che ha un attività, un figlio a fare certe figuracce.. È patetica e penosa. Ma cos’è tornata a fare? Le sceneggiate? Ma vergognati Ida. Le cose sono chiare”. Inutile dire che c’è anche chi difende a spada tratta Riccardo e la sua onestà nei confronti della dama bresciana.

Il cavaliere tarantino è infatti stato molto categorico con Ida svelando di essere stato molto innamorato di lei ma di aver deciso di chiudere la storia definitivamente solamente a causa della sua assurda gelosia. Ida non sopporta di vedere il suo ex con Roberta e non ci resta altro che attendere le prossime puntate del trono Over per vedere come finirà questa storia.