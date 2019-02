U&D Over, Ida Platano ringrazia Gianni Sperti per la sua amicizia

Ida Platano non sta di certo passando un bel periodo dal momento che il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri ha deciso di intraprendere una conoscenza con altre dame del parterre e, nelle scorse puntate, l’ha anche attaccata duramente nel parterre del trono Over di Uomini e Donne. A correre in aiuto della dama bresciana ci hanno pensato in particolar modo gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

A tal proposito Ida ha voluto mostrare la sua gratitudine proprio all’amico Gianni che una foto e un post molto emozionanti corredati dalle parole “Ricordati di chi c’era quando stavi male, perchè saranno quelli che vorrai accanto quando tutto andrà bene”. Una dedica molto bella e che sicuramente farà molto piacere all’opinionista il quale ha sempre creduto alle parole della dama.

Ida dal canto suo ha deciso di chiudere definitivamente con Riccardo Guarnieri ma non ha mai dimenticato il sostegno che in questi mesi Gianni le ha sempre dato. Su Instagram oltrettutto ha voluto immortalare anche il suo risveglio con tanto di caffè al bar e mostrando a tutti i suoi fan l’inizio della sua giornata.

Anche Guarnieri sembra essere ritornato attivo nelle ultime ore sui social e soprattutto sul suo profilo Instagram dove ha messo un suo scatto commentato solamente dalla scritta “go”, ossia “partire”. Non si sa dove il cavaliere sia pronto a recarsi ma forse si potrebbe trattare di un appuntamento con la dama Roberta Di Padua con la quale si sta frequentando da qualche settimana.

Non è detto però che il cavaliere tarantino abbia un incontro anche con Pamela dato che sembra essersi avvicinato molto anche a lei soprattutto dopo che quest’ultima ha avuto da ridire con Stefano. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne per vedere esattamente come si evolveranno le conoscenze ma soprattutto come si comporteranno Ida e Riccardo nel parterre del programma.