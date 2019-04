U&D Over, Ida Platano non riesce a dimenticare Riccardo Guarnieri: "Sono partita ma ho pensato a lui!"

Ida Platano continua non può fare a meno di parlare di Riccardo Guarnieri e dell’amore che, ancora oggi prova per lui, nonostante il cavaliere tarantino abbia più volte espresso la facoltà di non voler ritornare con lei. La dama bresciana però ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi perchè non riusciva più ad incontrarlo ma soprattutto a vederlo interagire con con altre dame del parterre del trono Over di Uomini e Donne.

Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, Ida ha voluto parlare del suo futuro in trasmissione dal momento che ancora non è stato deciso nulla in merito ma soprattutto di essere stata assente durante l’ultima settimana di registrazione del dayting show di Queen Mary perchè volata all’estero per una vacanza in compagnia del figlio Samuel.

Una cosa improvvisata e dell’ultimo minuto per staccare da tutto ma soprattutto per riprendersi dalla batosta ricevuta dal suo ex Riccardo che invece sembra essere ancora una persona molto importante per la dama bresciana. “Sono partita all’ultimo momento. L’importante era andare via, la meta non era fondamentale” ha infatti dichiarato Ida.

La dama ha oltretutto sottolineato il suo bisogno di staccare ma soprattutto di allontanarsi un po’ dai pensieri e dal fatto che negli studi di Uomini e Donne si fosse trovata di fronte una persona che ancora non ha dimenticato “Sono partita per non pensare, anche se poi, anche lì, ho pensato a lui: era il suo compleanno” ha continuato Ida.

Se da una parte la Platano ha confessato di essere ancora molto interessata al Guarnieri, quest’ultimo sembra invece aver ritrovato l’intesa con Roberta Di Padua. Anche se nulla è sicuro, sembra che i due si siano rivisti stando ad una stories pubblicata proprio da Roberta su Instagram e che sembra presupporre che questa abbia trascorso del tempo con il cavaliere tarantino.