U&D over, Ida Platano mostra un suo difetto fisico: l’appello ad amarsi e volersi bene

Ida Platano, protagonista assoluta insieme a Gemma Galgani del parterre femminile del dating show “Uomini e Donne Trono Over”, è tornata a far discutere il popolo del web per alcune sue dichiarazioni, che se da un lato hanno sorpreso i suoi fan, dall’altro hanno dato il via ad una serie di polemiche, alimentate come sempre dai soliti webeti e leoni della tastiera.

La parrucchiera bresciana, nonostante abbia definitivamente chiuso la sua storia con il cavaliere del Trono over, Riccardo Guarnieri, continua ad essere al centro dell’attenzione del gossip, sia per la sua grande popolarità tra i fan del programma, ma anche per l’amicizia con Gemma Galgani, un legame vero e sincero che supera ogni aspettativa.

Ida Platano parla dei suoi difetti

La semplicità e genuinità della bresciana è stata confermata da un recente post che Ida ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram, dove si vede in uno scatto un suo difetto fisico: “Queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto alcune delle mie foto. È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e rispettarmi sempre di più e ne ho ancora molta da fare“.

In un mondo dove Photoshop e altri programmi per nascondere difetti e migliorare le immagini sono utilizzati da molti in maniera massiccia, Ida ha dimostrato di essere una mosca bianca, un outsider che non ha paura delle sue imperfezioni, perché noi siamo anche quello. Ida, difetti a parte, è una donna bellissima che non ha nulla da invidiare alle belle influencer che proliferano sul web.

La Platano ha poi proseguito il suo post rimarcando l’importanza di amarsi e volersi bene, senza pensare troppo ai propri difetti. Per lei, infatti, non è una colpa innamorarsi, piuttosto lo diventa se non si rispetta e ama la propria persona. Inutile dire che il post di Ida è piaciuto a molti followers, anche se i detrattori continuano a non mancare ed attaccare la dama.