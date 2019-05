U&D Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non convincono il web: "E’ una barzelletta"

La puntata di martedì 21 maggio 2019 del popolare programma condotto da Maria De Filippi “Trono Over” di “Uomini e Donne” si è sviluppata principalmente sulle vicende di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, tra un tira e molla continuo, dubbi e incertezze sull’opportunità di ricominciare la storia chiusa dal tarantino stesso otto mesi fa.

I due protagonisti indiscussi del Trono Over dopo aver vissuto una storia d’amore che li ha portati perfino a “Temptation Island Vip“, si sono inspiegabilmente lasciati tornando nei rispettivi parterre di “Uomini e Donne“. Stanca delle continue discussioni con Riccardo – che a sua volta aveva incominciato a frequentare altre donne – Ida però aveva deciso di lasciare il programma.

Il web insorge dopo la decisione di Ida e Riccardo

Dopo mesi di tentativi con altre donne, Riccardo ha deciso quindi di riprovarci con Ida, chiamandola in trasmissione. I due hanno così cominciato a sentirsi, ma Ida stavolta ha messo Riccardo difronte ad una scelta. La dama, dopo aver annunciato di voler chiudere definitivamente con il cavaliere, ha suscitato una reazione nel tarantitno, la dimostrazione importante che Ida aspettava da tempo.

L’ennesimo siparietto di Ida e Riccardo al Trono Over però se da un lato ha infervorato i fan della coppia, dall’altro ha suscitato una reazione negativa da parte di tanti internauti, che hanno invaso i social network con commenti poco lusingheri nei confronti della coppia. Tra i tanti commenti si legge: “Ida e Riccardo sono un macigno“.

Ma non è tutto perché se c’èe chi ammette di morir da ridere per la decisione di Ida, sottolineando che tutta questa vicenda sta diventando una vera barzelletta, dall’altro c’è chi scrive: “Passate il numero di un buon terapista a Ida e Riccardo così andiamo a casa dai“, ed ancora ” Basta? Avete rotto le palle! Avete 40 anni non 20!“.

Sono in tanti a dubitare che la storia tra Ida e Riccardo continuerà, dando per certa una loro rottura in tempi brevi, per il momento né Ida né Riccardo hanno commentato il loro ritorno di fiamma.