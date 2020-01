"U&D" over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso insieme l’arrivo del nuovo anno

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie più amate del trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, si sono conosciuti, frequentati e innamorati, dando vita ad una storia d’amore intensa ma al contempo tormentata. La loro relazione è stata caratterizzata da continui tira e molla, fino al dolce epilogo.

Difatti qualche settimana fa Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo e la dama, dopo una reticenza iniziale, ha manifestato la volontà di costruire le basi del futuro, insieme al suo uomo. Quel momento è stato sancito da un interminabile bacio e dalla loro uscita dalla trasmissione, consequenzialmente i fan della coppia hanno potuto scoprire come procede tra loro solo attraverso i social.

Difatti, sia Ida che Riccardo sono molto attivi su Instagram, e attraverso il potente mezzo tecnologico è stato possibile appurare come il Natale lo abbiano trascorso separati. In molti hanno pensato che l’ennesima crisi di coppia si fosse manifestata, ma ben presto ogni dubbio è stato spazzato via dai due, che si sono mostrati felici e innamorati a capodanno.

Sia Ida che Riccardo hanno pubblicato delle Instagram stories che li ritraggono insieme, dapprima Ida ha mostrato un aereo e poi si è palesata in compagnia di Guarnieri. La coppia, più elegante che mai -abito nero con cravatta per Riccardo, vestitino in oro per Ida- ha atteso l’arrivo del 2020 tra baci, carezze, e tanta affinità. Ida ha scherzato con Riccardo fingendo di redarguirlo perchè la stava riprendendo prima che si aggiustasse i capelli, mostrando grande complicità.

Entrambi hanno augurato un buon anno a tutti i loro fan, fino a quando Ida non si è scatenata sulla pista da ballo del ristorante che li ospitava. Insomma che questo nuovo anno sia davvero quello giusto per Ida e Riccardo, non solo per ricominciare definitivamente, ma anche e soprattutto per esaudire la loro volontà di convolare presto a nozze.