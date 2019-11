U&D Over, Ida Platano e la sfilata piccante: spunta una nuova insinuazione sul web, ma lei risponde

Durante la sfilata “Pigiama Party per due” al trono over di “Uomini e Donne“, ne successe di tutti i colori. Gemma Galgani ha sedotto Juan Luis con un’entrata provocante e un bacio a stampo imprevisto, Barbara De Santi si è sdraiata su un lettino con Samuel, per finire poi con una sfuriata tra le due Valentina che non se le sono mandate a dire.

Ma non finisce qui, infatti a destare più scalpore è stata Ida Platano che ha commesso diversi passi falsi, almeno così la pensa una buona fetta di pubblico. Reduce dall’addio con Riccardo Guarnieri, la Platano decide di sfilare ugualmente – convinta dalla redazione, così come fa sapere Maria De Filippi – e si presenta sulla passerella con un castigato pigiama che mette, comunque, in risalto la sua bellezza e fisicità. Fin qui tutto bene, ma poi ecco arrivare il momento che ad alcuni non è piaciuto.

Mentre sfilava, Ida si è sollevata un paio di volte la maglia, mettendo in bella mostra il suo decollette di tutto rispetto, un reggiseno di pizzo elegante e, allo stesso tempo, molto sexy. Sul web è scoppiata la polemica, in quanto questo gesto è sembrato poco opportuno e non si confaceva certo al momento che stava vivendo la dama.

Infatti, molti utenti la incolpano di aver cambiato in poco tempo il suo umore, prima stava piangendo disperata per Riccardo e subito dopo era pronta a spogliarsi in passerella. Altri, invece, pensano che l’atteggiamento di Ida sia di esempio per tutti quelli che stanno attraversando un periodo buio e dimostrano forza nel reagire.

Uomini e Donne, trono over: il sospetto e la risposta di Ida su Instagram

Ma in queste ore, su alcuni gruppi Facebook, sta dilagando un’altra insinuazione e cioè che l’alzata della maglietta fosse stata studiata a tavolino per pubblicizzare una nota marca di intimo. Resta il fatto che la maggioranza delle critiche è rivolta soltanto alla poca eleganza dimostrata, reputando il gesto di sollevarsi la maglia troppo hot.

Lei non sta a guardare e replica decisa sul suo profilo Instagram: “E fattela una risata, che magari ti addormenti in pigiama e ti risvegli vestito elegante”, ha scritto accanto alla foto della sua sfilata.