U&D over, Ida Platano e Gianni Sperti sempre più vicini: "Adorato mio"

Ida Platano, la popolare dama del parterre femminile del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne Trono Over, è tornata a far parlare di sé, oltre che per la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri ed il conseguente ritorno in trasmissione, anche per alcunieparole lasciate a commento di un post dell’opinionista della trasmissione, Gianni Sperti.

Non è certo una novità la grande stima che l’ex ballerino ha sempre dichiarato nei confronti della dama, ancor più dopo la partecipazione di Ida all’altro dating show di Canale 5 Temptation Island Vip, una prima edizione condotta da Simona Ventura che ha riscosso un successo straordinario e che ha aumentato l’attenzione mediatica verso il cavaliere e la dama.

Le parole di Ida per Gianni

La simpatia di Gianni è ampiamente ricambiata dalla Platano, che da quando è ritornata a l Trono over viene sempre difesa dall’opinionista, convinto della sua genuinità e della assoluta buona fede della dama, cosa che invece è stata messa ampiamente in discussione recentemente dalla valanga di pesanti accuse fatte dall’ex Riccardo Guarnieri.

E’ ampiamente noto, infatti, che Gianni ha avuto spesse volte che dire sul comportamento di Riccardo, in particolar modo dell’atteggiamento che quest’ultimo ha assunto nei confronti della dama in questi ultimi mesi. Questo schieramento senza indugi ha fatto si che Ida Platano senta di ricambiare la stima dimostratale da Gianni Sperti, avvicinandosi molto all’ex ballerino, fino al punto di seguirlo sui social e commentare i post di Gianni.

Negli ultimi giorni, infatti, i più attenti internauti e fan del programma di Maria De Filippi hanno notato che Ida Platano ha lasciato sui social il seguente messaggio: “Adorato mio Bellissimo“. Parole che sembrerebbero andare ben oltre la stima ed il rispetto reciproco di due personaggi che si incontrano di tanto in tanto negli studi televisivi, rappresentando invece una bella e solida amicizia ed affetto reciproco.