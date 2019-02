U&D Over, Ida Platano dice la sua su Riccardo e rivela: "Ho deciso di chiudere la storia con lui perchè ho detto basta!"

Ida Platano è un fiume in piena soprattutto dopo aver finalmente messo un punto alla fine della sua storia con Riccardo Guarnieri. A tal proposito la dama bresciana ha deciso di affidare il suo sfogo alle pagine di Uomini e Donne Magazine dove ha spiegato il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione.

“Ho deciso di chiudere la storia con Riccardo perché la scorsa settimana quando stavamo dietro le quinte ho cercato in tutti i modi di trovare uno spiraglio. Quando lui mi ha detto che quella donna (Roberta) lo capisce, ho girato le spalle e ho pensato “Ida, basta!”” ha infatti chiosato la Platano senza però ammettere di essere stata malissimo per l’atteggiamento di Riccardo.

“Ho giurato su mio figlio che da ora in poi devo lottare per stare bene e far stare bene lui dopo tutto quello che ho sofferto. Ho bisogno di sorridere e non posso continuare a cercare di recuperare qualcosa che Riccardo non vuole più” ha continuato Ida fermamente convinta della decisione presa. Nonostante tutto però la dama non è pronta a rimettersi in gioco all’interno del trono Over in quanto la sua storia con Riccardo, appena conclusa, era molto importante.

Secondo Ida infatti queste sono cose che vanno vissute personalmente e quando c’è un amore forte ma soprattutto la speranza che le cose in un rapporto migliorino, superarlo non è per nulla facile. La Platano ammette altresì di aver molto creduto nella storia con il cavaliere tarantino e, ora che è finita, non è ancora pronta a rapportarsi con un altro uomo.

La delusione per Ida è stata molto forte e a tal proposito ha voluto sottolineare quanto Riccardo sia cambiato ai suoi occhi dopo essersi comportato molto male nei suoi confronti interessandosi velocemente a Roberta. “Quando stavamo insieme, forse perché ero innamorata, non mi è mai sembrato superficiale ma ora che lo vedo con altri occhi e che non riesco più a capire i suoi comportamenti, purtroppo vedo anche io molta superficialità” ha concluso la dama bresciana .