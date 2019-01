U&D Over, Ida Platano ancora interessata a Riccardo Guarnieri lancia un appello per il cavaliere su Instagram

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che tanto ha emozionato non solo i telespettatori di Uomini e Donne ma anche tutti quelli che hanno seguito l’edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, sembra essere purtroppo arrivata al capolinea anche se la dama bresciana non vuole di certo arrendersi.

Da quanto si è potuto apprendere in questi giorni i due hanno purtroppo trascorso le festività natalizie e di conseguenza Capodanno separati. Oltretutto sembra altresì che sia Ida che Riccardo non siano stati ripresi insieme nemmeno da nessun giornale di gossip e tantomeno sui social. Ida sta cercando però di avere un riavvicinamento con Riccardo visto che ha chiaramente detto di essere innamorata ancora di lui nel parterre del programma di Queen Mary.

Guarnieri invece sembra essere intenzionato a proseguire per la sua strada senza di lei ma con a fianco invece una nuova fiamma che, ad oggi, non è stata ancora presentata al pubblico affezionato al programma. Proprio per questo motivo, Ida ha cercato con tutta se stessa di giocarsi tutte le carte possibili e, in questi giorni, ha continuato a ribadire con alcune Instagram Stories il suo amore per lui.

Con un riassunto del suo 2018 infatti, la dama bresciana, ha pubblicato un video di lei insieme al suo ormai ex fidanzato con delle immagini risalenti a maggio ovvero quando i due avevano deciso di uscire assieme dal trono Over di Uomini e Donne. Inutile dire che all’epoca la coppia era felice e contenta di iniziare una nuova storia al di fuori delle telecamere anche se purtroppo, solo dopo due mesi, Ida e Riccardo erano sofferenti e in crisi a Temptation Island.

Con questo gesto forse la dama ha voluto lanciare un ultimo messaggio a Guarnieri solamente per rendere noto che i suoi sentimenti sono ancora molto forti con la speranza altresì di una riconcigliazione futura. Non ci resta dunque che vedere se il cavaliere accetterà questo suo appello oppure continuerà la sua ipotetica storia con la nuova fiamma.