U&D Over, Ida della redazione attacca Gian Battista: “Io non faccio eccezioni”

Ida Provenzano, ovvero la ragazza della redazione di “Uomini e Donne” “maltrattata” la scorsa settimana da Gian Battista Ronza, ha voluto dire la sua in merito a quanto successo dietro le quinte del dayting show di Maria De Filippi con una lunga intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine“. A rendere noto infatti il comportamento scorretto di Gian Battista ci ha pensato l’opinionista Gianni Sperti che, furioso, ha chiesto a Maria dei seri provvedimenti in proposito.

Ida, già durante la registrazione ha ammesso di essere stata spintonata dal cavaliere genovese e oggi, con la sua intervista, vuole una volta per tutte raccontare la sua versione dei fatti, ma soprattutto difendersi dalle accuse di Gian Battista che, in alcune interviste, ha negato tutto. “Confermo tutto quello che ho dichiarato in studio. Lavoro da diversi anni nella produzione del programma e il mio comportamento è lo stesso per tutti gli ospiti, sia per le puntate del Trono Over che in quelle del Classico”, ha infatti chiosato la Provenzano.

La collaboratrice di Maria ha dunque sottolineato di non fare eccezioni per nessuno e il suo atteggiamento nei confronti del signor Gian Battista è lo stesso che Ida riserva a tutti gli altri. Ida ha anche ammesso che capita spesso che ci siano ospiti che rimangono fuori a inizio puntata ed entrino nel momento in cui Maria affronta il tema della coppia e questo è ciò che è successo, come da prassi, per Anna e Gian Battista.

Ida ha spiegato al settimanale “Uomini e Donne Magazine” che avviene regolarmente anche con Gemma e Rocco: uno dei due inizia a raccontare la propria versione della storia e l’altro entra in un secondo momento. A tal proposito la Provenzano ha anche voluto rendere noto un particolare molto importante avvenuto durante la registrazione del Trono Over, quando Gian Battista è stato allontanato dalla trasmissione.

Sossio e Ursula, che avrebbero presenziato nel parterre come ospiti del Trono Over di “Uomini e Donne”, sono rimasti chiusi in un camerino affinché nessuno li vedesse e ci fosse l’effetto sorpresa. “Non faccio eccezioni per nessuno. Lavoro per tutti allo stesso modo” ha ribadito in conclusione Ida Provenzano della redazione di Maria De Filippi.