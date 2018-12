U&D Over, Giuliana Brasiello accusa Sossio Aruta: "Ci ha provato con me. Non credo alla storia con Ursula"

Giuliana Brasiello, l’ex dama del parterre del trono Over di Uomini e Donne nonchè ex fiamma di Sossio Aruta ha voluto svelare un clamoroso retroscena ai microfoni del programma radiofonico “L’isola che non c’è” puntando il dito contro il cavaliere e la sua storia d’amore con Ursula Bennardo. “Io non credo alla storia che ha con Ursula Bennardo. Uscito dall’isola di Temptation, ha cominciato a mettermi cuoricini sulle bacheche di Facebook pubblicamente” ha infatti chiosato la dama.

Giuliana ha aggiunto altresì che fino a poco tempo fa Sossio le scriveva per averla nuovamente all’interno del programma affinchè lo corteggiasse nuovamente. Questa indiscrezione, se fosse vera, metterebbe in discussione il sentimento del cavaliere nei confronti di Ursula ma soprattutto la promessa di matrimonio dei giorni scorsi.

L’ex dama, come riporta la pagina Instagram Spysee, e sempre ai microfoni del programma L’isola che non c’è, ha sottolineato di non credere assolutamente all’atteggiamento di Sossio e che lui, come al solito, stia solamente seguendo un copione scritto per ottenere la sua visibilità. Anche per quanto riguarda Ursula, la stessa verrebbe etichettata come complice di Sossio che gli permette in tutto e per tutto di seguire il suo copione.

“Anche all’epoca con me voleva un figlio con gli occhi celesti, mi ha regalato un carillon per il compleanno, quindi stesso copione solo rivolto ad un’altra donna“, ha rivelato infatti l’ex dama. La Brasiello però punta il dito anche contro la redazione del programma di Maria De Filippi rea di non lasciare liberi i corteggiatori di agire in base alle loro idee.

Sossio si sta rendendo ridicolo e la situazione con Ursula sembra essere poco chiara. Per il momento sia lui che la Bennardo non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma non è detto che la coppia, soprattutto su Instagram, non risponda a tono a tali provocazioni.