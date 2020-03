U&D over, Giorgio Manetti in quarantena sbotta: "Arresti domiciliari"

L’Italia e il mondo intero stanno vivendo in queste settimane un incubo che sembrerebbe essere senza fine. Il coronavirus ha costretto tutti ad uno stato di quarantena forzata, il Governo italiano impone le persone a restare a casa e per chi trasgredisce la regola vi sono sanzioni pesanti. Nel Bel Paese si vive in una morsa di terrore e paura, difatti sono circa 10.000 i morti e più di 50.000 i contagiati, anche se la curva negli ultimi giorni sta decrescendo ma i virologi invitano a mantenere la calma ed essere ancor più prudenti.

La maggior parte dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, stanno trascorrendo questo periodo avviando dirette Instagram per intrattenere i loro followers e trascorrere del tempo in loro compagnia. I vip non perdono occasione per invitare le persone a restare a casa e tra questi spunta Giorgio Manetti, ex volto storico del trono over di “Uomini e Donne” e grande amore della dama Gemma Galgani.

Giorgio ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, asserendo: “Ciao amici! Ancora tutti agli arresti domiciliari? Purtroppo è così!“. Manetti percepisce lo stato di quarantena forzata come se fosse agli arresti domiciliari, ma anch’esso ha poi rimarcato che bisogna stare a casa e non uscire se non strettamente necessario.

E’ dura per tutti, come ha dichiarato l’ex cavaliere, aggiungendo poi: “Bisogna resistere! Pensare positivo, guardare un bel film!“. Giorgio è convinto però che ben presto questa brutta storia sarà solo un incubo, ne usciremo tutti, tornando alla normalità e non dovendo più rispettare delle assurde regole, come giustificare alla polizia il perché si è usciti di casa, mantenere un metro di distanza gli uni dagli altri e non poter avere contatti fisici come un abbraccio.

Tutti gli esseri umani sono stati privati del diritto più prezioso: la propria libertà. Ed ecco dunque che la speranza è che ben presto tutto ciò possa terminare e anche Giorgio Manetti, dopo aver scherzato un po’ sulla questione domiciliari, si è unito al messaggio lanciato da chi ogni giorno guardiamo in televisione: bisogna restare a casa.