U&D Over, Gianni Sperti svela dei retroscena su Claire e Gian Battista e dice: "Andate a casa a fare gli attori"

Nelle ultime puntate del dating show di Canale 5 Uomini e Donne Trono over, l’attenzione del pubblico televisivo è stata catalizzata dalla storia di Gian Battista e Claire, che sono stati smascherati dalla redazione del programma dopo una segnalazione ricevuta dall’opinionista del programma Gianni Sperti, smascherando così il presunto piano o accordo del cavaliere e della dama per ottenere maggiore visibilità.

Lo storico opinionista del programma di Maria De Filippi in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine ha rivelato quale è stata la sua reazione dopo aver visionato il video e cosa pensa sulla decisione di Gian Battista e Claire di rimanere in trasmissione, nonostante la cattiva figura fatta e la perdita di credibilità.

Gianni Sperti spara a zero contro Claire e Gian Battista

Sono tante le segnalazioni che giornalmente arrivano alla redazione del programma e agli opinionisti, attestazione questa del fatto che il dating show di Maria De Filippi ed i protagonisti del parterre femminile e maschile del dating hsow sono molto seguiti ed amati dal pubblico televisivo anche fuori dagli studi di registrazione.

Gianni Sperti è stato il primo a visionare l’ormai celebre filmato riguardante Claire e Gian Battista, ed ecco cosa dice riguardo alla reazione avuta subito dopo aver aperto il plico: “Riceviamo tante segnalazioni e per prassi in primis ne verifichiamo l’attendibilità e la provenienza Inizialmente ho guardato il filmato, che mi è arrivato in forma anonima” – quindi prosegue dicendo – “quando ho ascoltato la conversazione tra i due ho sgranato gli occhi ho inviato il video direttamente alla redazione, perché era inequivocabile!“.

Le scuse accampate da Gian Battista in studio per giustificare il suo comportamento – cioè che ha fato tutto quello che gli ha detto Claire solo per amore – non sembrano però convincere in tanti, meno che mai Gianni Sperti che al magazine dice di non credere a nessuno dei due, inoltre nel filmato incriminato i due sembrano – a suo dire – intenti a discutere non su un rapporto tra due persone, bensì su come fare a rimanere in trasmissione il più a lungo possibile, recitando una parte per arrivare ad uno scoop.

Quale invece la posizione di Gianni sulla decisione di Gian Battista e Claire di rimanere nel dating show? “E’ la prova schiacciante del loro piano diabolico” – dice Gianni che poi continua dicendo – “insomma la zappa sui piedi“, poi l’affondo finale: “Truffa al programma. Questa è proprio una presa in giro a tutti. Basta. A noi non ce ne frega un ca**o di questa sceneggiata. Andate a casa a fare gli attori. Andatevene a fare in cu**“.