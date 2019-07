U&D Over, Gianni Sperti parla del rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e riaccende la speranza dei fan

Gianni Sperti, ex ballerino ed opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, è tornato alla ribalta della cronaca rosa e del gossip per alcune inaspettate dichiarazioni rilasciate nel corso di una replica ad una lettera di una fan al settimanale “Uomini e Donne magazine”, dove ha parlato di una ex celebre coppia del Trono Over.

Tra i protagonisti indiscussi del programma dedicato agli over ci sono, oltre alla dama torinese Gemma Galgani, anche la parrucchiera bresciana Ida Platano ed il cavaliere Riccardo Guarnieri; questi ultimi hanno vissuto dei momenti di rottura, ma anche di un recente riavvicinamento, che è però durato molto poco.

Le parole di Gianni Sperti su Ida e Riccardo

Le vicende sentimentali di Ida e Riccardo hanno sicuramente attirato l’attenzione dei telespettatori, che fino all’ultimo hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma ormai è cosa assodata che i due hanno deciso di dirsi addio e prendere strade differenti. A riaccendere, però, la speranza che la coppia possa ritornare nuovamente insieme è stato Gianni Sperti, che ha risposto alla lettera di una fan su “Uomini e Donne Magazine”, scrivendo: “Ida e Riccardo formavano una bellissima coppia. Per poterli rivedere insieme Riccardo dovrebbe fare un passo importante. Speriamo...”.

Gianni non ha mai fatto mistero riguardo ad una certa insofferenza nei confronti di Riccardo, non condividendo spesso il suo modo di fare nei confronti di Ida. Nel commentare la coppia, Gianni Sperti chiosa: “Hanno una forte incompatibilità“. Insomma, mentre Ida vorrebbe vedere maggiore impegno e concretezza nel rapporto con Riccardo, quest’ultimo non vuole mettersi in gioco fino in fondo con lei.

Ma quale sarà il passo importante che dovrebbe fare Riccardo e a cui si riferisce Gianni? Secondo molti il pugliese dovrebbe lasciare la sua vita a Taranto e trasferirsi definitivamente a Brescia da Ida, ma per tanti altri il vero motivo della rottura tra la Platano e Guarnieri starebbe invece nel desiderio di notorietà e visibilità che vuole mantenere il tarantino, cosa che può fare solo da single all’interno del dating show.

Se un ritorno di fiamma tra i due appare assai difficile, per Gianni, Riccardo non è pronto per un amore travolgente, vittima del giudizio altrui così come quello del pubblico, una cosa che lo avrebbe portato a non prendere mai delle decisioni importanti che riguardano Ida.