U&D Over, Gian Battista Ronza insieme a Fabrizio Cilli: fan preoccupati

Gian Battista Ronza. l’ex cavaliere del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, dopo l’uscita dal programma è tornato a far parlare di sé per un’amicizia che ha creato non pochi malumori e polemiche tra i numerosi fan del programma condotto da Maria De Filippi, puntando ancora una volta il dito contro l’ex di Claire.

Uno dei personaggi che ha fatto più indignare e discutere il pubblico del Trono Over è sicuramente Gian Battista, a causa della sua relazione con la dama Claire, anche se ciò che ha fatto perdere le staffe alle De Filippi è stato l’atteggiamento sprezzante ed a dir poco ineducato che Ronza ha avuto con un membro dello staff del celebre dating show.

Gian Battista Ronza e Fabrizio Cilli insieme: la reazione dei fan

Ronza sembra un uomo destinato a stupire, perché proprio nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul suo profilo nel noto social network Instagram che ha lasciato i fan davvero sorpresi; infatti il cavaliere è al fianco di Fabrizio Cilli, l’ex giovane spasimante della dama torinese Gemma Galgani.

Anche Cilli, è bene ricordare, decise di lasciare gli studi Elios dopo essere stato smascherato riguardo le sue vere intenzioni con la Galgani, frequentata solo per la sua popolarità. I fan di Ronza hanno messo in guardia il cavaliere, temendo che anche in questo caso Cilli sia interessato a ad emergere dall’anonimato, in cui è piombato dopo l’uscita dal programma.

Inutile dire che anche Ronza ha voluto commentare la sua amicizia con Cilli, scrivendo su Instagram: “Sembrava anche a me cosi…Poi quando l’ho conosciuto…Tutto il contrario…E’ come ti dipingono…Che esci!“. Sembra che tutti gli ex di Gemma stiano vivendo un’estate ricca di emozioni e di novità.

Se da un lato Rocco Fredella ha annunciato di voler sposare presto la sua nuova compagna, di contro Giorgio Manetti ha annunciato che a settembre ci saranno nuove importanti novità che lo riguardano e che lo riporteranno nuovamente in tv. Nel frattempo Gemma si gode le sue vacanze andando a trovare spesso la sua amica del cuore, Ida Platano, che ha concluso la storia con Riccardo Guarnieri.

Ronza ha poi commentato l’intervista di Gemma a Uomini e Donne magazine, dove la dama ha parlato del suo rapporto con il teatro; il cavaliere ironizzando ha detto: “Il teatro ti ha cambiato? Si, quello di UeD! Si paragona anche alla Callas!!! E lo pubblicano pure“.