U&D Over, Gemma viene paragonata alla nuova fidanzata di Giorgio Manetti e il cavaliere sbotta sui social

Giorgio Manetti, pur non essendo più uno dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne, resta il protagonista del travagliato amore con la dama torinese Gemma Galgani. Proprio per questo motivo, il pubblico da casa e soprattutto gli utenti continuano a seguirlo assiduamente sui social nel suo quotidiano, visto che il Gabbiano ha deciso di non essere presente in questa edizione del programma.

Il commendatore fiorentino oltretutto ha sempre ribadito di essersi voluto allontanare dal trono Over solo ed esclusivamente per i continui attacchi alla sua persona soprattutto da parte di Gianni Sperti ma di essere comunque interessato a partecipare come protagonista di un programma. In questo momento la vita del Gabbiano ha sicuramente preso una piega positiva visto il suo nuovo lavoro ma soprattutto la sua nuova fidanzata, una signora più giovane di lui incontrata fuori dal parterre di Uomini e Donne.

Nelle scorse settimane però, spesse volte Giorgio ha menzionato Gemma Galgani e questo, al pubblico è sembrato alquanto strano tanto da paragonare la sua attuale fidanzata proprio alla dama torinese. Questa novità ha letteralmente mandato su tutte le furie il commendatore fiorentino che, senza peli sulla lingua, è sbottato nei confronti dei mal pensanti.

“Inutile negarlo. Lontano da Gems (e da stuoli di aspiranti sostitute) hai perso tutto il tuo fascino, caro vecchio George! Ora sei un belloccio 63enne con vicino una donna più giovane ma assolutamente anonima. La bellezza e la classe di Gemma onestamente se la sogna” ha scritto infatti un’untente sui social. “Come è vero il suo commento. La perfetta dimostrazione di quanta gente cattiva, infelice e invidiosa popola il nostro (ex Paese)” ha invece risposto il manager di Firenze.

Se da una parte il pubblico accusa Giorgio Manetti dall’altra sta criticando moltissimo la nuova storia d’amore proprio tra Gemma e Rocco. I due infatti sembrano aver avuto un riavvicinamento ma il cavaliere, agli occhi del pubblico, risulta sempre falso e interessato alla dama solo per visibilità.