"U&D" over, Gemma ringrazia Gigi Proietti e lancia un messaggio d’affetto a Ida Platano

Questo periodo di quarantena, dettato dal coronavirus, ha costretto proprio tutti a restare nelle proprie abitazioni. La raccomandazione principale per contrastare il covid-19 è quella di restare a casa e così anche i protagonisti del trono over di “Uomini e Donne“, complice l’interruzione forzata della trasmissione, stanno trascorrendo questo periodo nella propria dimora.

Chi lancia messaggi di speranza è Gemma Galgani. La dama, che è reclusa da sola nella propria abitazione a Torino, attraverso il proprio profilo Instagram fa sentire la propria presenza e non perde occasione per postare frasi e commenti che rimandano alla brutta situazione che tutti stiamo vivendo, ringraziando spesso medici e infermieri che sono i primi a scendere in trincea e combattere questo mostro trasparente e letale, rischiando la propria vita.

Gemma invita i suoi followers a restare a casa e in queste ore ha condiviso il messaggio dell’attore Gigi Proietti, il quale raccomanda proprio ciò. Restare a casa per poter ritornare al più presto alla normalità. La Galgani ha commentato l’impegno e le parole di Proietti: “Grazie Gigi Proietti per esserci quando serve, una voce confortante!“.

Gemma ha poi avuto un pensiero per la sua amica Ida Platano, conosciuta proprio nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, dove entrambe per ragioni diverse, sono state protagoniste assolute. Oggi Ida sembrerebbe aver trovato il proprio equilibrio con Riccardo, difatti i due stanno trascorrendo insieme la quarantena a Brescia, e Gemma nostalgica ha ripensato alla sua amica.

La Galgani attraverso le sue storie Instagram ha postato una vecchia foto che la ritrae abbracciata ad Ida, trasformando lo scatto in un ritratto. Si tratta di un chiaro segnale, quello lanciato dalla dama torinese, un segnale di speranza, amore e soprattutto di convinzione che presto ci si potrà abbracciare esattamente come prima e non accontentarsi di stare un metro di distanza gli uni dagli altri.

Gemma ha poi mandato un messaggio di forza e coraggio anche ai ragazzi di “Amici“, i quali si accingono a disputare la finale del talent show, e attraverso un filmato ha fatto sentire tutta la sua vicinanza. Insomma si tratta di un momento davvero duro e delicato che Gemma sente tanto e non perde occasione per far percepire tutta la sua vicinanza e solidarietà non solo a chi da dieci anni a questa parte la ama e la segue in televisione, ma anche a tutti coloro che stanno combattendo questa dura battaglia.