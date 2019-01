U&D Over, Gemma parla dei cavalieri del programma e svela: "Giorgio Manetti, un uomo leale e fedele. Rocco? Mi ha usata"

Gemma Galgani è un fiume in piena e amareggiata e delusa dal comportamento di Rocco Fredella con il quale ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine. La dama di Torino ha parlato in generale anche di tutti i cavalieri conosciuti durante la sua permanenza nel parterre del dating show di Maria De Filippi.

“Paolo mi ha ferita. Con Paolo mi ero illusa di trovare serenità, rispetto e disponibilità!” ha rivelato infatti la dama convinta più che mai che il cavaliere veneto fosse interessato a lei solamente per la visibilità e la popolarità. La serenità infatti con lui è stata solamente momentanea e il rispetto purtroppo è venuto a mancare quando la stessa Gemma ha capito che era solamente apparente “Di lui mi ha ferito aver creduto alla sua sincerità, poi mi ha ferita la sua indifferenza nei confronti di tanta umanità e sensibilità ricevute da parte mia. Non mi perdono di aver parlato della malattia della mia mamma ad una persona cosi ipocrita!”.

Per quanto riguarda Rocco Fredella, di lui Gemma non ha dubbi nel pensare che l’ha usata e i fatti parlano da soli. Secondo la dama infatti il cavaliere di Piacenza voleva solamente fare serate in discoteca e ottenere il “business” tanto decantato dall’opinionista Tina Cipollari. “Basti pensare che uno di questi suoi eventi, una serata in discoteca, era pubblicizzato sul web con una locandina con la mia foto mentre ci baciavamo. Ne ho chiesto l’immediata rimozione e da lui non ho ricevuto nemmeno una parola di scuse” ha rivelato ancora Gemma furiosa.

La dama continua asserendo che fin dal primo incontro lei stessa aveva avvertito delle note stonate nel suo comportamento e di essere più che convinta che a Rocco serva più un soprammobile che una donna. Ciò che destabilizzava di più la dama dell’atteggiamento del Fredella era la sua ambiguità ma soprattutto falsità visto che lontano dalle telecamere cambiava totalmente “Sembrava di stare con un’altra persona. Era distaccato, assente. Urlava e mi riattaccava il telefono”.

Non potevano mancare anche le parole nei confronti di Giorgio Manetti che Gemma continua a definire un gran signore in quanto il gabbiano è sempre stato leale e fedele, un gran signore che a suo modo le ha voluto bene. “Di Giorgio ero innamorata e ho fatto di tutto per riconquistarlo. Di Rocco non ho mai detto di esserlo mi piaceva e ne ero attratta e quindi ho dato a lui la possibilità di conoscermi meglio” ha concluso la dama.