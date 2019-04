U&D Over, Gemma Galgani stanca e triste si sfoga sui social: il post misterioso

Gemma Galgani, protagonista assoluta del parterre femminile del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne Trono Over“, è tornata a far parlare di sé, oltre che per i dubbi manifestati in trasmissione sul nuovo pretendente Fabrizio Cilli, anche per un post che ha recentemente pubblicato sui suoi profili social.

La dama ha mal digerito il fatto che Fabrizio Cilli abbia pubblicato delle foto di loro due insieme sui social, andando così contro ad una regola del programma, atteggiamento che ha suscitato non pochi dubbi e perplessità da parte della dama che olre ad infuriarsi con il suo nuovo pretendente, molto più giovane di lei, ha messo in discussione anche le sue reali intenzioni.

Lo sfogo di Gemma sui social

Gemma, si sa, è molto attiva sui social network, dove può vantare tantissimi followers e fan, che non mancano mai di attestare alla dama affetto e sostegno, specialmente in questi giorni non facili per la dama torinese, che dopo aver chiuso definitivamente con Fredella, ha vissuto la delusione di Stefano a cui si aggiunge quella del nuovo pretendente.

L’ultimo post della dama sul suo profilo nel noto social network di condivisioni Facebook farebbe pensare al suo attuale stato emotivo, per quanto vissuto recentemente in studio: “E’ possibile passarci sopra?” – e aggiungendo scrive – “Andare oltre è segno di intelligenza” – quindi ha aggiunto – “C’è tanto di più grave al mondo che le piccole paturnie di ognuno di noi non sono nulla a confronto“.

Gemma non demorde, non si lascia abbattere dalle apparenti sconfitte e delusioni, infatti conclude il suo post scrivendo: “Io vado avanti“. Gemma troverà mai l’amore della sua vita? Un uomo che possa superare in fascino e bellezza il suo ex Giorgio Manetti? Oppure dopo la delusione per Stefano tornerà sui suoi passi e cadrà nuovamente nelle braccia del cavaliere Rocco Fredella? Per saperlo non ci rimane che guardare le prossime puntate del Trono Over.