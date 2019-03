U&D Over, Gemma Galgani sorprende i suoi fan con un messaggio su Facebook: "Per dare il cuore devi averlo”

Gemma Galgani continua ad essere la protagonista principale del trono Over di Uomini e Donne assieme alla sua storia alquanto travagliata con Rocco Fredella. Giornate molto movimentate e complicate per la dama torinese che non sembra essere ancora convinta del suo rapporto con il cavaliere piacentino e anche oggi 4 marzo 2019 ha incuriosito i suoi tantissimi fan.

Gemma infatti, sul suo profilo Facebook, ha dato il buongiorno alle sue affezionate seguaci con la frase “È proprio così… buongiorno a tutte!!!!!! Non si può mai regalare qualcosa che non si ha ma ci si può privare di quella cosa quando la si ha per donarla totalmente a chi si vuole!!!! Bacini” sotto ad una fotografia che mostra un messaggio sul muro in cui si legge “Per dare il cuore devi averlo”.

Inutile dire che questa novità da parte della Galgani ha sicuramente rotto nuovamente gli equilibri incuriosendo moltissimi i fan che ora, dopo aver avuto le anticipazioni della decisione della dama torinese al castello, si stanno chiedendo cosa possa aver combinato Rocco Fredella. Il cavaliere piacentino aveva già dato un ultimatum alla dama asserendo apertamente la sua intenzione a conoscere altre signore del parterre qualora ci fosse stato un dietro front da parte della Galgani.

Ora non è dato a sapersi se Gemma è tornata single all’interno del trono Over di Uomini e Donne oppure le cose con Rocco Fredella si sono sistemate nonostante la risposta negativa da parte della dama torinese. Sicuramente però i suoi tantissimi fan continuano a fare il tifo per lei come dimostrano i tantissimi commenti positivi e di affetto lasciati sotto al suo post di Facebook.

“Verissimo tesoro. Per donare il cuore bisogna averlo. Tu sei davvero speciale Gemma perché hai un grande cuore e tantissimi valori. Sei semplicemente adorabile. Felice lunedì. Un forte abbraccio tesoro. Baciiii” scrive un’utente e ancora “Che meraviglia questa scritta!!! Il problema è che oggi sono molti ad andare dal cardiologo ed hanno cura del proprio cuore e pochi che lo educano all’amore!”.