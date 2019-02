U&D over, Gemma Galgani si sfoga sui social dopo la puntata: le sue parole inaspettate

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne Trono over a catalizzare l’attenzione dei telespettatori è stata la dama torinese Gemma Galgani, che ha fatto molto discutere e parlare di sé per aver ceduto alla commozione e alle lacrime, a cui è seguito un altro sfogo a telecamere spente, sui social network.

Gemma, infatti, non sembra aver per niente gradito la decisione del cavaliere Rocco Fredella di voler conoscere anche altre donne, ma non solo perché a stressare non poco la dama del parterre femminile è sempre Tina Cipollari, che non manca occasione per criticarla e prenderla in giro, insomma metterla in difficoltà in ogni modo.

Le parole di Gemma dopo la puntata

Non deve essere stato facile per Maria De Filippi gestire l’ultima puntata del dating show dedicato agli over, anche in considerazione degli inaspettati colpi di scena, incomprensibili per molti, come quello dell’atteggiamento assunto da Gemma nei confronti di Fredella, suscitando così l’inevitabile attacco da parte degli opinionisti del programma che hanno dei dubbi su quel desiderio della dama di non affrettare le cose.

Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno dubbi sul fatto che Rocco Fredella non merita il trattamento riservatogli dalla dama torinese. In molti si aspettavano dunque che Gemma si comportasse con il cavaliere così come fatto in passato per altri suoi flirt, ma ogni storia è diversa e la dama si giustifica dicendo che la situazione attuale è diversa dal passato e che non può comportarsi con tutti allo stesso modo.

La dama torinese non riesce a convincere con le sue argomentazioni tanto che è ritornata al suo posto frustrata e stressata per quanto accaduto in puntata, per poi cedere ad uno sfogo e alle lacrime. Dopo la puntata, Gemma ha utilizzato il suo profilo sul noto social network di Instagram per sfogarsi, scrivendo un post – chissà se indirizzato proprio a Rocco – dove ha scritto: “Abbraccio il mondo intero, ma lo vorrei abitato solo da persone vere!”. Il tutto accompagnato dall’ultimo brano di Arisa presentato al Festival di Sanremo “Mi sento bene”.