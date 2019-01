U&D Over, Gemma Galgani si complimenta con Simona Ventura

Gemma Galgani ormai è la protagonista del trono Over ma durante la scorsa settimana, putroppo, ha dovuto mettere fine alla conoscenza con Rocco Fredella a causa di una sua mancanza di fiducia nei confronti del cavaliere. Il sogno della dama però resta sempre quello ovvero trovare l’amore vero ma soprattutto una persona con la quale uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Proprio per questo motivo la dama di Torino ha voluto esprimere una sua opinione personale in merito alla nuova storia d’amore nata tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Come ben ormai sappiamo, la conduttrice di Selfie ha deciso di rompere definitivamente con Gerò Carraro dopo ben 8 anni di convivenza e solamente pochissimi giorni fa ha deciso di mostrarsi ufficialmente con il nuovo fidanzato sui social.

Giustamente questo annuncio ha mandato in visibilio i tantissimi fan della conduttrice e non solo visto che anche Gemma Galgani ha preso la palla al balzo per commentare sotto al post di Simona e farle gli auguri. “Simona, la parola è energia. Ma il vostro sguardo è rinvigorito dal silenzio di cui sono ghiotta: l’amore!” ha scritto infatti la dama di Torino speranzosa di trovare prima o poi il suo principe azzurro.

Dopo la delusione data dal comportamento di Rocco che, secondo la dama, avrebbe finto un interessamento nei suoi confronti solamente per business e per fare le serate, Gemma ha deciso di rimanere ugualmente in trasmissione mostrando anche un certo interessamento nei confronti di altri cavalieri del parterre. Giustamente questo suo atteggiamento continua ad infastidire Gianni e Tina Cipollari che non credono assolutamente alla sua onestà ma soprattutto puntano il dito contro di lei a causa della età.

A tal proposito, Gemma ha voluto ringraziare tutti coloro i quali si sono riversati sul suo profilo Instagram per spendere anche un solo minuto del loro tempo per farle gli auguri di compleanno. “Ogni post che mi aveva mandato ha impreziosito una Gemma che ha sempre bisogno di migliorarsi, così da poter meritare questo affetto” ha infatti scritto la dama sognante come non mai.