U&D Over, Gemma Galgani rivela come passerà il Natale: ricordi, tradizioni, sogni

Gemma Galgani è tornata a raccontarsi in una nuova intervista al magazine dedicato al celebre dating show di cui è protagonista “Uomini e Donne”, dove ha rivelato qualche dettaglio su come trascorrerà le festività natalizie, ma anche alcuni ricordi inediti riguardanti la sua famiglia, ma anche del suo matrimonio.

La dama torinese nelle more di capire quale sarà il suo futuro con il cavaliere italo-venezuelano Juan Luis Ciano, dichiara a Uomini e Donne magazine con chi passerà il Natale. Sembra che nella famiglia Galgani ci sia una tradizione di cui non si può fare a meno, dunque anche quest’anno Gemma rispetterà la tradizione di famiglia.

Il Natale di Gemma Galgani

Gemma rivela quindi che ogni anno lei e i suoi famigliari si riuniscono a casa di sua sorella Anna, con figli e nipoti. Ogni mebro della famiglia ha il compito di portare avanti dei piccoli rituali che si tramada la famiglia da anni, tra i quali quelli irrinunciabili che appartegnono al lato più strettamente gastronomico.

Cosa non può mancare a Natale sulla tavola della famiglia Galgani? Gemma racconta che per lei sono immancabili i crostini toscani, fatti appositamente con una ricetta che gli ha lasciato la sua adorata mamma. Dalle dichiarazioni fatte al magazine sembrerebbe quindi che Gemma e Juan Luis non passeranno il Natale insieme, anche se dagli ultimi rumors e da una Instagram Stories del cavaliere, si è appreso che Juan Luis è andato a Torino, probabilmente a passare qualche giorno con la Galgani prima delle festività natalizie.

Gemma, si sa, è un’incredibile romanticona, quindi non riesce a resistere alla magia del Natale, che riporta a mondi di sogni e d’incanti, situazioni surreali da favola. Una magia che vorrebbe tanto condividere con una persona speciale, che però tarda ad arrivare nella sua vita. La Galgani ha detto che amerebbe poter appendere nel suo albero con l’uomo della sua vita una pallina di vetro; una decorazione speciale che ha un significato molto importante per lei.

Se guarda al passato Gemma non potrà mai dimenticare il Natale vissuto subito dopo il suo matrimonio, infatti la dama si è sposata il 23 dicembre, in tal senso le sue parole: “Avevamo deciso quella data perchè avevamo fretta di sposarci e non voleva aspettare l’anno successivo“, ma oltre a questo aneddoto Gemma ne ricorda un’altro molto intenso, cioè quello dell’ultimo Natale passato con la sua mamma.

Gemma racconta: “Eravamo tutti consapevoli che sarebbe stato il nostro ultimo Natale in compagnia della mamma“, ma il suo ricordo rimane sempre vivo nel cuore della dama. Cosa si aspetta di trovare Gemma sotto l’albero? Per la protagonista del parterre femminile non ci sono dubbi: l’amore e un biglietto per un viaggio rigorosamente per due.