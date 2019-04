U&D Over, Gemma Galgani risponde alle numerose critiche via social: "Non voglio mica la luna, voglio soltanto una gioia"

Gemma Galgani, nelle scorse puntate del trono Over di Uomini e Donne, si è ritrovata nuovamente al centro del parterre per discutere in merito alla sua eventuale conoscenza con Fabrizio, il ragazzo 42enne venuto nel dayting show appositamente per la dama torinese. Questo ha alimentato non poche critiche e polemiche soprattutto quando nella puntata di mercoledì 17 aprile Gemma è stata molto attaccata.

Sembra infatti che una donna abbia contattato il ragazzo e si sia divertita a parlare male di Gemma mettendolo addirittura in guardia da lei e dai suoi modi scontrosi. Tali affermazioni hanno letteralmente sconvolto la dama torinese che oltre a non proferire parola durante il confronto non è riuscita a trattenere le lacrime.

Gemma Galgani però ha voluto rispondere via social e sul suo profilo, la dama torinese, ha pubblicato una Instagram Stories dove la si vede ballare sulle note di Fiordaliso e una maglietta bianca con la dicitura “Non voglio mica la luna, voglio soltanto una gioia” sottolineando il fatto che continua imperterrita a sperare che il principe azzurro venga un giorno a portarla fuori dalla trasmissione.

Purtroppo la dama non sembra essere molto fortunata in amore e, dopo la frequentazione con Rocco Fredella, anche Stefano nei giorni scorsi non ha speso bellissime parole nei suoi confronti ma anzi, sembra esserci andato molto pesante. Nell’ultima sua intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine lo stesso ha addirittura puntato il dito contro Gemma e la sua presenza in trasmissione solamente per visibilità.

Questo pensiero sembra averlo anche la dama torinese nei confronti di Fabrizio che, molto giovane e appariscente, sembra essere arrivato nel dayting show di Maria De Filippi solamente per business. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia ma soprattutto per capire chi ha avuto il coraggio di parlare male di Gemma.