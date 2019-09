U&D over, Gemma Galgani ricorda la storia con Giorgio Manetti e parla del rapporto con Tina Cipollari: "Il mio tormento"

La protagonista assoluta del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, Gemma Galgani, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale dedicato alla trasmissione Uomini e Donne magazine, dove ha replicato, seppur indirettamente, al suo ex compagno Giorgio Manetti.

Neanche qualche settimana fa “Il gabbiano” di Firenze aveva fatto delle dichiarazioni sulle pagine del settimanale di gossip “Lei”, dove ha parlato anche della torinese, ma anche della sua nuova relazione amorosa. La relazione tra Gemma e Giorgio ha fatto sognare tanti telespettatori e fan del programma, che ancora sperano in un loro ritorno di fiamma.

Gemma Galgani dice la sua sulla rottura con Giorgio

A “Uomini e Donne Magazine”, la dama torinese, che è tornata in studio più in forma che mai, si è soffermata a parlare dei motivi della rottura della relazione con Giorgio Manetti, riconducibili alle mancanze di attestazioni d’amore che il cavaliere non avrebbe mai fatto alla dama. Secondo Gemma, il sentimento di Giorgio si fermava ad affetto ed attrazione.

Per la Galgani un rapporto senza amore è impossibile, La dama non si ferma qui e chiosa parlando addirittura di un dramma, riferendosi al fatto che è passata come una carnefice: “È stata una tragedia, un dramma vero. Sono passata per carnefice“. La mancanza d’amore di Giorgio per Gemma è stato quindi il vero motivo per cui la dama non è mai uscita dal programma con il Gabbiano.

Da quel momento in poi la protagonista indiscussa del parterre femminile del Trono Over si è ritrovata ad essere accusata di preferire la sua sedia nella trasmissione, anziché provare ad iniziare una relazione con Giorgio; in tal senso Gemma ribadisce che: “Una relazione senza amore è come un dipinto senza colori“.

La dama, dopo la chiusura della frequentazione con l’ultimo spasimante, il cavaliere Mario, è ancora alla ricerca dell’anima gemella, una persona sincera, leale e rispettosa. Le parole di Gemma sembrano quindi una replica alla frecciatina al vetriolo che Giorgio le ha lanciato poco tempo fa, quando ha dichiarato di vedere Gemma sempre nello stesso modo, come se nulla fosse cambiato.

Ed una cosa che non è cambiata a Uomini e Donne è sicuramente la continua diatriba tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che anche nelle primissime puntate di stagione si è evidenziata, facendo andare su tutte le furie la dama torinese. Quindi, secondo la Galgani, i telespettatori non la vedranno mai andare d’amore d’accordo con l’opinionista, che rappresenta “il suo tormento“.