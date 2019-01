U&D Over, Gemma Galgani posta il suo "#10yearschallenge" e il web si scatena

Gemma Galgani ha voluto seguire la moda del momento e pubblicare sul profilo Instagram il suo #10yearschallenge provocando non poche reazioni da parte dei suoi tantissimi follower. Inutile dire che i cambiamenti, in questi 10 anni, ci sono stati e sono evidenti tanto da insospettire i fan desiderosi di sapere quali ritocchini si è fatta la dama di Torino.

E’ la stessa Gemma a negare di aver fatto ricorso al bisturi del chirurgo plastico e che sia solo ed esclusivamente merito del trucco delle makeup artist di Uomini e Donne se dimostra molti anni di meno. L’unica cosa che ha modificato di sè sono solamente i denti che sappiamo benissimo essere stata aiutata da un dentista di fiducia della trasmissione Selfie condotta, all’epoca, da Simona Ventura.

“Dieci anni di me, di voi. Non sarei potuta mancare al #10yearschallenge. Mai na gioia 2019!” ha infatti commentato Gemma sotto la foto postata sul suo profilo Instagram. Immediata la reazione del web che si sono scatenati commentando negativamente l’immagine della dama di torino “Sei ringiovanita in dieci anni. Merito di fratello bisturi e fratello botox?” e ancora “Sì, e santa chirurgia! Poi dici a Tina”.

Proprio la Cipollari ha spesse volte puntato il dito contro Gemma e il suo cambiamento estetico che, secondo l’opinionista, non sarebbe frutto di madre natura. Per non parlare poi delle varie mummie che spesso sono presenti nel parterre del trono Over e che si riferiscono proprio all’immagine di Gemma Galgani.

Per il momento proprio Tina non ha commentato la foto di Gemma ma non è detto che nelle prossime puntate del trono Over di Uomini e Donne non ne faccia bella mostra proprio per prendere in giro la sua acerrima nemica. Non ci resta dunque che attendere per vedere cosa si inventerà questa volta la Vamp, accusata anche lei assieme a Gianni Sperti, di essere ricorsa al chirurgo estetico durante le feste natalizie.