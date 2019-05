U&D Over, Gemma Galgani parla ancora di Giorgio Manetti: "Per paura di vivere un grande amore, ho perso un grande amore"

Gemma Galgani è sicuramente la protagonista principale del trono Over di Uomini e Donne e indimenticabile rimarrà la sua storia d’amore travagliata con il “Gabbiano” Giorgio Manetti. Il cavaliere fiorentino, ad inizio stagione, ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità concessagli decidendo di abbanondare per sempre la trasmissione.

La dama torinese, nonostante la sua permanenza nel parterre del dating show, non sembra aver ancora trovato quell’amore tale da farle perdere la testa e al settimanale Chi ha parlato nuovamente di Giorgio Manetti e della sua storia travolgente vissuta insieme all’ex cavaliere fiorentino. “È risaputo che io, per paura di vivere un grande amore, ho perso un grande amore. Ho compiuto un gesto plateale, volevo una sua reazione, ma lui non era capace di dire “ti amo”, non era il suo modo di essere, così non l’ha detto” ha infatti raccontato Gemma.

Con le sue parole rilasciate appunto al settimanale di Alfonso Signorini, la Galgani non ha voluto far nessun riferimento ai suoi attuali spasimanti di Uomini e Donne concentrandosi, ancora una volta, su Giorgio Manetti. A tal proposito, sempre la dama torinese, ha rivelato che i litigi e le discussioni con la sua acerrima nemica Tina Cipollari sono iniziate proprio quando è finita la storia con il “Gabbiano”.

Anche la Vamp Viterbese ha voluto lanciare una frecciatina a Gemma sottolineando come, dopo un periodo di frequentazione con Giorgio, Gemma è riuscita a trasformarsi passando da una donna vestita in modo semplice a tacchi vertiginosi e niente lingerie. Giorgio Manetti però si è sempre dichiarato interessato a Gemma e convinto di voler vivere una storia giorno per giorno, senza progetti dal momento che non era innamorato della dama torinese.

Gemma sembra dunque che non abbia dimenticato ancora Manetti nonostante si stia oggi frequentando con Mario, il nuovo cavaliere che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Non ci resta dunque che attendere la nuova stagione del trono Over di Uomini e Donne per vedere se questa conoscenza continuerà oppure ci sarà sempre il fantasma di Giorgio Manetti presente nel dating show di Maria De Filippi.