U&D Over, Gemma Galgani lancia un importante messaggio sui social: "Bisogna prendersi cura degli affetti"

Gemma Galgani, protagonista assoluta insieme a Ida Platano del parterre femminile del programma “Uomini e donne Trono Over“, è tornata a far parlare di sé per un messaggio che ha pubblicato negli ultimi giorni sul suo profilo nel noto social network di Instagram, dove ha parlato dell’importanza della famiglia e della solidarietà tra sorelle.

La dama torinese ha registrato nel corso dell’ultima stagione televisiva una serie di delusioni, dovute alla definitiva fine della frequentazione con Rocco Fredella – che a sua volta uscito dal programma ha immediatamento trovato una nuova compagna -, ma anche alle inaspettate rivelazioni fatte su Stefano Pastore, l’affascinante imprenditore che davanti alle telecamere aveva mostrato interesse per Gemma, per poi ricredersi.

Il messaggio di Gemma su sentimenti e famiglia

Nelle ultime settimane di programmazione del Trono Over abbiamo visto Gemma corteggiata dal cavaliere Mario, un uomo garbato, dolce, romantico e delicato che potrebbe aver davvero fatto breccia nel cuore della dama, anche se i paparazzi non sembrano aver beccato la coppia da nessuna parte in questi ultimi mesi. La domanda che ora i fan si pongono e se Gemma e Mario continuano a sentirsi oppure è finita anche con lui?

Grazie ad una fan della Galgani, che ha messo insieme in un video tutti i momenti più belli della dama al Trono Over, Gemma ha colto l’occasione per condividere con i suoi numerosi follower un messaggio importante, relativo all’importanza dei sentimenti e degli affetti, che vanno curati ed alimentati.

“La vita va innaffiata” – dice Gemma per poi proseguire dicendo – “bisogna prendersi cura degli affetti, della famiglia, degli amici! Bisogna innaffiare molto per avere dei risultati“. Chissà se queste parole non sono anche una frecciatina ai suoi ex partner o pretendenti, che spente le telecamere degli studi Elios si sono volatilizzati.

Nell’attesa di scoprire come sono andate le cose con Mario, Gemma sta registrando il nuovo programma televisivo “Giortì” che condurrà al fianco dell’influencer ed ex gieffina, Giulia De Lellis. Una nuova avventura che Gemma sta affrontando con il suo solito ottimismo, nonché forza e determinazione, dimostrando ancora una volta che nonostante l’età si può essere sempre attivi e iniziare nuovi progetti.