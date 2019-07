U&D Over, Gemma Galgani lancia un importante appello sui social: "Facciamoci forza"

Gemma Galgani, protagonista del parterre femminile del Trono Over, è tornata recentemente sui social network lanciando un importante messaggio riguardante i sentimenti e l’amore ai numerosi fan che la seguono fedeli e che non smettono mai di sperare che la dama possa finalmente trovare l’anima gemella.

Conclusa definitivamente la frequentazione con Rocco Fredella, la dama torinese nel corso dell’ultima stagione di “Uomini e Donne” ha avuto modo di fare altre conoscenze, che però non sono andate a buon fine, solo l’ultimo cavaliere, Mario, sembra averla piacevolmente colpita, ma chissà se a settembre Gemma ritornerà in studio da singole o in coppia.

Gemma Galgani e l’appello sulla felicità

Nelle more di sapere com’è andata in questi mesi con il cavaliere Mario, Gemma negli ultimi giorni si è lasciata andare a delle riflessioni sui social, dove ha lanciato un messaggio ai suoi numerosi followers: “La felicità è a due passi da noi, basta volerla, ma comprendo che a volte possa risultare difficile perchè è un mondo che ci dà tanto ma ci toglie anche molto senza che noi ce ne accorgiamo“.

La dama di “Uomini e Donne” ha poi proseguito scrivendo: “Facciamoci forza a vicenda e la felicità la troveremo dietro l’angolo!“; un appello quindi a rivalutare il proprio modo di vivere e di affrontare la vita, cercando la felicità nelle piccole cose, ma anche in momenti unici vissuti con gli altri.

Ancora una volta Gemma sorprende per la profondità dei suoi sentimenti e delle sue riflessioni, che ha sempre mostrato anche in trasmissione, suscitando anche qualche malumore nella sua acerrima nemica Tina Cipollari, sempre pronta a criticarla così come a riservarle degli scherzetti che a detta di molti sembrano delle forme di mobbing.

Se Mario sembra essere ormai diventato un ricordo – sui profili social la dama non ha più messo foto che la ritraggono insieme al cavaliere – la costante nella vita di Gemma è invece Ida Platano, la dama bresciana protagonista della tormentata love story con Riccardo Guarnieri; le due dame infatti sono solite incontrarsi a telecamere spente e passare dei fine settimana insieme.