U&D over, Gemma Galgani in edicola con una rubrica tutta sua ne approfitta per puntare il dito contro Tina Cipollari

Gemma Galgani sta vivendo un periodo alquanto strano soprattutto perchè se in amore continua a non essere fortunata e a non aver ancora trovato il suo principe azzurro, per quanto riguarda le occasioni lavorative ne stanno arrivando moltissime. Sembra infatti che dopo essere stata scelta da Maria De Filippi assieme a Giulia De Lellis per presentare il serale di Uomini e Donne, Gemma abbia in serbo altre sorprese per i suoi numerosi fan.

Un risultato bellissimo per la dama di Torino che finalmente si prende la sua rivincita contro l’acerrima nemica Tina Cipollari che, a quanto sembra, non sarà invece presente alle feste di fidanzamento dei cinque tronisti. Proprio sulla Vamp di Viterbo, Gemma ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ne ha approfittato per rilasciare una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine.

Stanca delle continue vessazioni da parte della Cipollari, che spesse volte ha accusato Gemma di non essere in grado portare avanti una relazione e di rimanere in trasmissione solamente per “business”, la dama torinese ha riposto senza peli sulla lingua “Tu pensi di essere un bell’esempio con certi tuoi comportamenti?”. In effetti Tina è stata accusata spesso dagli utenti e dai telespettatori affezionati al programma di esagerare nei confronti della Galgani rischiando a volte anche di essere allontanata dalla trasmissione.

Sicuramente la Cipollari non prenderà bene queste parole rilasciate dalla dama di Torino e non è detto che nelle prossime settimane riservi una vendetta bella e buona da presentare in trasmissione. Nel frattempo però Gemma sarà impegnata da oggi, 18 gennaio 2018, con la sua nuova rubrica proprio sul settimanale Uomini e Donne Magazine dove la dama svelerà, ogni settimana, di alcuni fatti importanti della sua vita.

Una sorta di diario dunque dove la dama racconterà di se per farsi conoscere un po’ di più non solo dai suoi fan ma soprattutto da chi da anni segue imperterrito il programma di Maria De Filippi. Chissà cosa ne penserà proprio Tina di questa bella novità, sicuramente ne vedremo delle belle.