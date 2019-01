U&D Over, Gemma Galgani festeggia 69 anni e fa emozionare i fan

Gemma Galgani il 19 gennaio 2019 ha compiuto ben 69 anni e non ha mancato di certo nel festeggiare con i suoi numerosi fan e follower. Sul suo seguitissimo profilo Instagram infatti la dama di Torinese ha postato una dolcissima foto che la ritrae piccolissima insieme al suo papà e alla sua mamma corredata da una didascalia molto sentita.

“Quando inizia un nuovo anno, arriva subito anche il mio compleanno e mi tolgo il pensiero… Scherzi a parte, i numeri iniziano ad essere importanti” ha chiosato infatti la dama confessando altresì di ritrovarsi, in questo momento, in quella fase della vita dove le delusioni, la sofferenza e la tristezza non esistono per deprimere, ma per maturare.

Inutile dire che immediatamente Gemma è stata sommersa dai tantissimi messaggi d’auguri soprattutto da parte dei tantissimi follower che oltre a seguirla sui social la stimano fortemente anche nel parterre del trono Over di Uomini e Donne. “Gemma sei uguale a tua mamma” ha scritto un’utente mentre un’altra ha preso la palla al balzo per rimarcare la sua età “Lei non ha studiato la storia italiana.. lei l’ha vista!”.

In molti invece le hanno fatto i complimenti sottolineando quanto ora lei stessa assomiglia a sua mamma da giovane. Gemma ha sempre confessato di sperare un giorno di trovare l’amore quello vero ma soprattutto quello vissuto dai suoi genitori e a tal proposito, la dama torinese, nella sua didascalia, parlando di sentimenti, sembra fare riferimento anche a Giorgio Manetti.

“L’amore, quello vero che, non lo si implora e tantomeno lo si può esigere…nasce spontaneo, naturale, incondizionato dentro di noi… ed è così forte che alimenta ogni nostro nuovo giorno… ne scandisce o meno l’entusiasmo… ci rende invincibili e vulnerabili insieme… per me e per voi! Grazie di cuore a tutti!” ha infatti concluso la dama speranzosa più che mai di trovare il principe azzurro con il quale uscire dal trono Over di Uomini e Donne.