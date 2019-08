U&D Over, Gemma Galgani e la sua estate all’insegna dello sport

Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5, non va mai completamente in vacanza, infatti, grazie al suo sito internet e alle pagine ufficiali sui principali social network di condivisione, continua ad aggiornare i fan sui protagonisti del Trono Classico, così come del Trono Over, non dimenticando di raccontare la loro estate 2019.

Tra gli ultimi video pubblicati sul profilo social di “Uomini e Donne” c’è quello della protagonista assoluta, insieme a Ida Platano, del parterre femminile del Trono dedicato agli over, Gemma Galgani, che da anni ormai è alla ricerca dell’anima gemella, sempre più difficile da trovare, e che presto inizierà una nuova avventura televisiva al fianco di Giulia De Lellis.

Gemma Galgani e la sua estate in bicicletta

Gemma, si sa, è molto attenta a mantenersi sempre in forma; infatti se durante la scorsa stagione televisiva la dama ha mostrato in tv i suoi balletti con il suo personal trainer, nelle ultime ore ha inviato a “Uomini e Donne” un video in cui si prepara ad andare di domenica mattina a fare una bella passeggiata in bicicletta.

Gemma è sempre carica di positività e dolcezza, ma anche di tanta ironia ed allegria; abbigliata con giubbino ed immancabile caschetto di protezione, Gemma dichiara: “Avevo detto che avrei iniziato l’estate in allegria, vivacizzandola, quindi ho cominciato dalla bicicletta come vedete super attrezzata, protetta, con tanto di casco“.

Nonostante la mise sportiva, Gemma non perde la sua eleganza, infatti non manca di indossare un filo di perle, un tocco di classe in più per la dama che speriamo quest’anno possa trovare un partner che faccia breccia nel suo cuore. Gemma ama la musica ed anche in questa occasione, canticchia alcune strofe della celebre canzone di Riccardo Cocciante, attribuendola invece a Lucio Battisti.

La Galgani trasforma ironicamente il brano, cantando: “Un giro in bicicletta io con me, la domenica mattina senza fretta“, chissà se questo è anche un messaggio subliminale per i suoi fan, per avvertili sul fatto che la storia con Mario non è andata a buon fine e che quindi il cuore di Gemma è libero.

Nel corso dell’ultima stagione televisiva Gemma, se da un lato ha dovuto contrastare la sempre maggiore minacciosa goliardia di Tina Cipollari, dall’altro ha dovuto incassare delle pesanti delusioni, come quella di Rocco Fredella, ma anche di Stefano Pastore e di Fabrizio Cilli, cacciato via dalla trasmissione da Maria De Filippi in persona.