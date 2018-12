U&D Over, Gemma Galgani e Ida Platano insieme a Santo Stefano

Ida Platano e Gemma Galgani non hanno mai nascosto la loro bellissima amicizia e anche durante queste festività Natalizie hanno trascorso del tempo insieme. Sembra infatti che le due dame si siano incontrate per una cena proprio la sera di Santo Stefano quando la dama bresciana ha deciso di raggiungere Gemma a Torino.

L’ex di Riccardo Guarnieri quindi è stata ospite della dama torinese e dopo aver partecipato allo spettacolo di Pintus a teatro ha cenato con Gemma postando altresì su Instagram una foto nella quale si vedono felici e sorridenti. Ida oltretutto sulla sua Instagram Stories ha fatto vedere ai suoi numerosi follower il viaggio verso Torino con un messaggio proprio per l’amica Gemma.

“Sto arrivando, amica, sto arrivando!” ha affermato Ida mentre successivamente, nella foto abbracciata all’amica ha proseguito il suo racconto confermando “Buonasera a tutti, siamo insieme, ho visto uno spettacolo bellissimo di Pintus, che ridere, e adesso una bella cenetta”. Come ormai ben sappiamo la Platano è ritornata single dopo essere stata lasciata da Riccardo Guarnieri durante la puntata del trono Over di Maria De Filippi mentre Gemma sta continuando a frequentare Rocco.

Durante l’ultima puntata del Trono Over però il rapporto tra i due sembra aver nuovamente subìto una battuta d’arresto visto che la coppia ha litigato davanti alle telecamere e non si sa se durante questa pausa natalizia hanno avuto modo di chiarire. Il pubblico affezionato al talk show dovrà quindi attendere dopo l’Epifania per sapere novità in merito.

Non è dato a sapersi se anche Ida ritornerà nel parterre della trasmissione per conoscere un nuovo cavaliere oppure deciderà definitivamente di restare nella sua Brescia con la speranza che Riccardo possa tornare sui propri passi. Intanto potrà sempre contare su un’amica fidata e leale come Gemma pronta a sostenerla in tutto e per tutto.