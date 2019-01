U&D Over, Gemma Galgani e i suoi strani messaggi su Instagram: "Perdindirindina, domani è un altro giorno!"

Nonostante le vacanze natalizie sembra che la trasmissione Uomini e Donne non sia andata in vacanza e abbia comunque chiamato a rapporto le dame e i cavalieri per le solite registrazioni. Stando dunque alle ultime indiscrezioni per Gemma Galgani questo 2019 non è cambiato per niente e nelle scorse ore addirittura la dama torinese è ritornata sul suo profilo Instagram per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

I moltissimi utenti che continuano a seguirla imperterriti, hanno immaginato che quelle strane frasi scritte da Gemma potevano essere delle frecciatine vere e proprie nei confronti di Rocco Fredella. Sicuramente nelle prossime puntate del trono Over ne sapremo certamente di più ma nel frattempo i tantissimi fan continuano a seguire le vicende dei due protagonisti.

“Quando i miei sogni sono solo un batticuore…” ha scritto infatti Gemma sul suo profilo Instagram sotto ad un suo selfie sulle note della canzone One moment in time di Whitney Houston. Subito dopo, nelle Instagram Stories la dama torinese invece ha voluto fare un fotomontaggio di lei seduta con un ampio abito elegante che ricorda sicuramente Rossella O’Hara.

Infatti la citazione “‘Perdindirindina’ domani è un altro giorno” che si legge sulla foto toglie ogni dubbio anche se non si sa a chi Gemma abbia voluto dedicare tale frase. Forse la dedica era proprio per il cavaliere che tanto l’ha fatta dannare durante questi mesi e ancora oggi non si sa bene cosa abbia intenzione di fare e visto che “domani è un altro giorno” le cose, durante queste festività natalizie, potrebbero essere del tutto cambiate.

Non ci resta allora che aspettare in trepidante attesa di vedere nuovamente in onda il programma seguitissimo di Queen Mary per capire esattamente come stanno le cose tra la coppia. Se Gemma ha trascorso qualche giorno in compagnia dell’amica Ida, di Rocco non si è saputo praticamente nulla.