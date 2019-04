U&D Over, Gemma Galgani contro Simona e Stefano: "Avevano minimizzato la loro conoscenza!"

Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over di “Uomini e Donne“, ha rilasciato uno sfogo personale contro Stefano Pastore e Simona Bosio direttamente al magazine della trasmissione. La dama torinese infatti ha nuovamente raccontato la sua versione dei fatti in merito all’appuntamento con Stefano, allo scambio dei numeri di telefono e all’ormai famosa cena.

Gemma ha sottolienato che, dal momento che Simona e Stefano avevano concluso definitivamente la loro conoscenza, aveva deciso di provare a tuffarsi in questa nuova avvenutura. “Non sapevo ancora che c’era stato qualcosa di più di un bacio! A voler essere buoni, diciamo che avevano minimizzato la loro conoscenza di sette giorni, omettendo una parte a mio avviso importante, ossia un loro incontro passionale che hanno rivelato, dietro mia sollecitazione, nella puntata successiva”, ha infatti chiosato la dama torinese.

Giustamente se Gemma avesse solo intuito che tra loro c’era ancora del tenero, non avrebbe sicuramente lasciato il suo numero al cavaliere, in virtù del fatto che anche Simona, nel parterre del trono Over, ha fatto ascoltare dei messaggi audio di Stefano. La dama torinese ha ammesso che, dopo la bellissima serata trascorsa con il cavaliere, apprendere ciò che invece aveva riportato a Simona le ha fatto molto male e sicuramente qualsiasi donna si sarebbe sentita ferita sentendo determinate parole.

La Galgani sembra essere rimasta molto delusa dal comportamento “incommentabile” di Simona. Il tentativo della dama di giustificare le sue parole con una presunta gelosia nei confronti di Gemma, è stato alquanto maldestro perché non c’è gelosia che possa giustificare un’offesa del genere. Gemma dichiara, in proposito, di non essersi inventata un interesse da parte di Stefano nei suoi confronti: “Lui ha lanciato segnali con messaggi, parole, gesti e fatti, quali l’incontro. E tutto questo non è stato frutto della mia fantasia”.

Anche Simona ha rilasciato un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine nella quale ha rivelato che non si sarebbe mai aspettata quella farsa da parte di Stefano e che il cavaliere si è comportato male sia con lei che con Gemma. Secondo Simona, Stefano avrebbe deciso di uscire con la dama torinese solamente per visibilità, illudendola ma soprattutto omettendo che lui e Simona si sentivano ancora; infine, conclude la Bosio, Stefano ha anche bloccato il suo numero, nonostante lei avesse comunque già deciso che non l’avrebbe più contattato.