U&D Over, Gemma Galgani contro Barbara De Santi: "È finta e costruita!"

Gemma Galgani sembra non passare un bel periodo soprattutto nel parterre del trono Over di Uomini e Donne. Dopo la rottura definitiva con Rocco Fredella, la dama torinese sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti delle altre dame presenti in studio e in particolare contro Barbara De Santi.

Con una lunga intervista al settimenale Uomini e Donne Magazine, la dama torinese ha voluto dire la sua in merito ad alcuni atteggiamenti della De Santi che secondo lei risultano spesso falsi. “Gli scontri di Barbara e Rocco li vedo un po’ finti. Mi sembrano solo un modo per entrambi di guadagnarsi il centro dell’attenzione. Da questo punto di vista m’infastidiscono, soprattutto se diventano un modo per Rocco di sfuggire alle spiegazioni che dovrebbe dare.” ha chiosato Gemma.

Questa potrebbe anche essere una forma di gelosia da parte di Gemma verso il cavaliere che fino alla settimana scorsa sembrava aver fatto breccia nel suo cuore. Purtroppo le cose tra i due si sono interrotte quando proprio la Galgani ha svelato di non credere al cavaliere di Pavia e di vederlo interessato solamente alle serate e alla popolarità.

Secondo Gemma anche Barbara continua ad avere nei suoi confronti un comportamento molto ambiguo visto che in studio finge di difenderla mentre poi l’attacca duramente sui giornali. “Faccio volentieri a meno della sua difesa. Mal sopporto le persone false e Barbara lo è.” ha infatti dichiarato seccata Gemma.

“È costruita dall’alluce alla radice dei capelli! Sembra uscita da una commedia di Pirandello: Stasera si recita a soggetto; non bacia più, e se dovessimo fare un collage di tutti gli uomini che ha baciato qua dentro, dovremmo ampliare le pareti per appenderlo” ha infine concluso la dama di Torino. Non ci resta dunque che attendere per vedere se Barbara si difenderà da queste accuse e risponderà a tono a Gemma magari nel parterre del trono Over.