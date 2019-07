U&D Over, ex dama attacca Stefano Torrese: il messaggio per Pamela

Stefano Torrese, protagonista del parterre maschile del noto programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, è tornato a far parlare di sé a causa di alcune polemiche sorte dopo il commento al vetriolo fatto sul cavaliere da parte di nn’ex dama del programma, che sembra proprio aver ormai preso di mira l’ex di Pamela.

La storia d’amore tra Torrese e la Barretta ha creato non pochi malumori tra i protagonisti del programma, ma anche fuori gli studi Elios le cose non sono andate molto meglio. Tra le ultime persone a voler dire la sua sull’argomento è stata Denise Pantano, a sua volta in coppia con l’ex cavaliere Sebastiano Mignosa.

Ex dama attacca Stefano Torrese

L’ex dama non crede nella lealtà e genuinità di Torrese, infatti sul cavaliere dice: “Stefano è uno stratega, un arrivista e mi dispiace che non abbia dimostrato affatto amore a Pamela“; la dama non sembra aver dubbi sul cavaliere, rimanendo particolarmente infastidita dal comportamento che Stefano ha sempre avuto con Pamela.

Denise continua poi il suo attacco al vetriolo dicendo che Stefano non ha mai parlato di futuro con Pamela, un particolare non da poco che già da solo basterebbe per capire le vere intenzioni del cavaliere. Sempre sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, Denise poi chiosa rivolgendosi perfino a Pamela, dicendole: “Lascia perdere“.

Sembra che Claudia abbia trovato un’alleata in Denise, poiché entrambe hanno apertamente dubitato delle intenzioni di Stefano nei confronti di Pamela, che entrambe ritengono una persona che merita di essere amata con sincerità. Cosa ne penserà Stefano Torrese di queste dure parole di Denise? Preferirà mantenere un religioso silenzio incassando il colpo, oppure rilascerà presto una dichiarazione che metta fine una volta e per tutte a questi continui attacchi da parte degli altri protagonisti del Trono Over?