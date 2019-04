U&D Over, ex dama attacca Gianni Sperti e minaccia di rivelare dei retroscena inediti sul programma

Nel corso della puntata di mercoledì 3 aprile è stata ufficializzata l’uscita di Gian Battista Ronza dal celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over”, poiché accusato dall’opinionista Gianni Sperti di aver spintonato Ida, una collaboratrice del programma che, chiamata per un confronto in studio da Maria De Filippi, ha confermato le accuse mosse dall’opinionista al cavaliere.

Dopo aver ascoltato la versione della ragazza, la conduttrice ha quindi deciso – e non convinta fino in fondo delle argomentazioni addotte dal Ronza – l’allontanamento immediato di Gian Battista dal programma, decisione accompagnata da una standing ovation da parte di entrambi i parterre e da parte del pubblico presente in studio.

Claire contro Gianni e il programma

Il giorno dopo la registrazione il cavaliere ha detto la sua, affidando il suo sfogo sui social network, respingendo le accuse e negando l’accaduto, anche in considerazione del fisico robusto della ragazza. Ma anche nelle ultime ore, subito dopo la messa in onda della trasmissione, il cavaliere è ritornato sull’argomento scrivendo sul suo profilo social: “Le porte tagliafuoco non possono essere buttate giù da un essere umano. Quelle con maniglione antipanico, si aprono con un dito, basta toccare il maniglione e si sganciano“.

Anche l’ex dama del parterre femminile del Trono Over, Claire, tristemente famosa per aver organizzato con Gian Battista un accordo su cosa dire in trasmissione al fine di rimanere quanto più a lungo possibile, ha commentato quanto accaduto al cavaliere sui social prendendo le difese del cavaliere.

In una recente Instagram Stories, Claire non solo ha considerato spazzatura quanto visto nel corso della puntata, ma ha chiosato condividendo una foto dell’opinionista del programma, Gianni Sperti, a commento della quale un glaciale: “No comment“. L’ex dama sembra aver preso spunta dall’allontanamento forzato di Gian Battista, per finalmente dire la sua, accusando il programma di averle impedito di essere corteggiata, per poi affermare di avere dei retroscena da rivelare.