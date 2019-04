U&D Over, dopo Sossio e Ursula un’altra coppia aspetta un bambino. Si tratta di Jara e Nicola

Il trono Over di Uomini e Donne sta sicuramente diventando a tutti gli effetti una sorta di agenzia matrimoniale e piano piano sta recuperando la credibilità perduta negli ultimi mesi per colpa di coppie fasulle che fortunatamente non fanno più parte del parterre di Queen Mary. Dopo l’annuncio di Sossio e Ursula infatti sembra che un’altra coppia abbia annunciato di aspettare un bambino e si tratterebbe di Nicola e Jara.

I due, come ben ricordiamo infatti, hanno fatto parte del parterre del trono Over di Uomini e Donne fino allo scorso anno decidendo di uscire dal programma innamorati più che mai e con gli auguri soprattutto di Gianni Sperti che, sin da subito, aveva creduto moltissimo all’amore tra i due. Jara e Nicola infatti, avevano deciso di frequentarsi per qualche mese nello studio di Maria per poi decidere di vivere la loro storia al di fuori delle telecamere.

Il loro amore ma soprattutto le loro promesse avevano fatto emozionare moltissimo gli opinionisti Gianni e Tina ma soprattutto i telespettatori affezionati al programma che avevano visto in loro un amore puro ma soprattutto vero. I due infatti avevano dichiarato apertamente di voler convivere immediatamente mentre Jara era più che convinta di voler allargare la famiglia con un figlio tutto loro.

Ecco dunque che il loro sogno di è avverato e a settembre, come annunciato dalla stessa Jara attraverso una foto sul suo profilo Instagram, arriverà un bellissimo bimbo. Inutile dire che i suoi numerosi follower si sono immediatamente riversati sui social per commentare la lieta notizia ma soprattutto per sapere tutti i particolari in merito.

Da quanto si è appreso nei giorni scorsi, i due sembrano essere in viaggio per Roma e questo lascia infatti supporre che nelle prossime puntate sicuramente li vedremo nuovamente al centro del parterre del trono Over di Uomini e Donne. Sicuramente una bellissima notizia per Maria De Filippi ma anche per la redazione che, nei mesi scorsi, ha dovuto fare i conti con personaggi falsi e bugiardi pronti a tutto per apparire.