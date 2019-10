U&D over, dopo la nascita di Bianca arriva la promessa tra Ursula e Sossio. Gli auguri di Valeria Marini e Gianni Sperti

La piccola Bianca è nata l’11 ottobre e finalmente Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno potuto stringerla tra le loro braccia. La coppia, sempre molto presente sui social, ha subito annunciato il lieto evento condividendolo con tutti i loro followers ricevendo un mare di auguri e congratulazioni.

Gli stessi fan che hanno seguito la loro storia sin dagli inizi nel programma di “Uomini e Donne”, soffrendo con loro quando hanno attraversato il momento di crisi più forte, dopo la partecipazione a “Temptation Island Vip” che sembrava aver messo la parola fine al loro rapporto. Invece, sono riusciti a superare la tempesta e oggi Bianca è la testimonianza di quanto il loro amore sia solido e forte.

Uomini e Donne over, il post di Ursula e la promessa d’amore con Sossio

E’ stato Sossio a pubblicare per primo la foto della manina di Bianca e ad annunciare il suo arrivo, ma anche Ursula ha voluto postare un momento speciale per la coppia: la foto degli anelli che si sono scambiati, insieme ad una promessa d’amore: “È NATA LA NOSTRA STELLINA BIANCA. Il braccialetto più importante della vita e gli anelli che rappresentano una promessa d’amore eterno che spero manterremo, amore“, ha scritto Ursula di fianco alla foto postata.

E continua con i ringraziamenti a tutti i followers che hanno condiviso con loro un momento tanto speciale: “Che emozione , vederla, stringerla a me e dire FINALMENTE SEI QUI AMORE MIO ! Grazie a tutti di cuore mi avete emozionata in tanti , noi stiamo bene e presto saremo qui per voi ! #un abbraccio da noi tre“.

Uomini e Donne, gli auguri di Valeria Marini e Gianni Sperti

Tra i tanti auguri arrivati, troviamo anche i nomi di Valeria Marini e Gianni Sperti. La Marini ha condiviso con Ursula l’esperienza di Temptation Island Vip e la loro amicizia nata in Sardegna, è continuata anche fuori dal reality. Impossibile non ricordare quando, durante il suo falò di confronto, Valeria ha sbagliato il nome di Sossio, chiamandolo “Zonzolo, Zonzo e Sosso” e quel video divenne ben presto virale. Ora la Marini fa ad Ursula i suoi auguri stellari: “Ursula, sei amica unica, mamma stellare. Sono felice insieme a te e sono sicura che avrai sorrisi e soddisfazioni e tutto ciò che desideri. Baci Stellari with love“.

Anche l’opinionista Gianni Sperti che durante le puntate del trono over aveva criticato il comportamento sia di Sossio che la remissione di Ursula, ha inviato i suoi dolci auguri alla coppia: “Tanti auguri a mamma Ursula e papà Sossio. Benvenuta BIANCA“. Insomma, è il caso di concludere con “….e vissero tutti felici e contenti!“.