U&D over: dopo la delusione con Erik, Valentina Autiero ritrova il sorriso

Siamo abituati a vederla sempre forte e irruenta, ma al contempo fragile e dolce, lei è Valentina Autiero, presenza fissa e costante nel parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne“. La Autiero, nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi ha intrapreso diverse conoscenze e spesso criticato i suoi compagni di avventura.

Tutte le relazioni non sono mai andate a buon fine e spesso il suo carattere forte e a tratti aggressivo ha fatto la differenza. L’ultima frequentazione non andata per il verso giusto è stata quella con il cavaliere Erik, il quale ha asserito do volere al proprio fianco una donna sempre allegra e solare, unica pecca di Valentina è stato il non aver sorriso per un giorno.

La delusione subita per mano di Erik è stata forte, tanto che la dama tra le lacrime, ha confessato che a quaranta anni sta iniziando a porsi qualche domanda sul perchè non riesce a concludere nulla di concreto con gli uomini. La donna è stata molto criticata sui social e adesso a distanza di qualche settimana sembra aver finalmente ritrovato il sorriso.

Chi le ha nuovamente fatto battere il cuore è un amico pelosetto a quattro zampe. Attraverso il suo profilo Instagram, Valentina ha pubblicato una foto che la ritrae acqua e sapone e in compagnia di un cucciolo di cane che stringe forte a sè. La dama ha poi pubblicato un nuovo scatto nel quale asserisce di voler vivere sempre a colori.

Sicuramente il riferimento è all’amore che fatica ad arrivare e a tutte le delusioni patite in questi anni. Dopo le critiche, i followers sembrano aver cambiato idea e diversi commenti positivi sono finalmente arrivati, in molti la esortano a non lasciare la trasmissione e a continuare a cercare il principe azzurro perchè prima o poi arriverà anche per lei.